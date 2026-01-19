La total digital audience: quasi 44 milioni di italiani online, cresce il tempo per lo shopping

Nel mese di novembre 2025 la total digital audience rilevata da Audiweb e distribuita da Audicom raggiunge 43,9 milioni di individui dai 2 anni in su. Il 95,6% degli utenti 18‑74 anni ha navigato da mobile per oltre 64 ore complessive, mentre nel giorno medio risultano online 37,6 milioni di persone per 2 ore e 38 minuti. Forte l’interesse per news, politica, sport e contenuti lifestyle, con un incremento del 20,5% del tempo dedicato allo shopping online.

L’audience online nel mese di novembre 2025 ha raggiunto 43,9 milioni di individui dai 2 anni in su, collegati dai dispositivi rilevati (Computer e Mobile) per 67 ore e 37 minuti complessive. Il 95,6% degli individui di 18-74 anni (40,7 milioni) ha navigato da Mobile – Smartphone e/o Tablet – per 64 ore e 26 minuti. Nel giorno medio sono stati rilevati 37,6 milioni di utenti dai 2 anni in su, online per 2 ore e 38 minuti in media per persona, in continuità con il mese precedente.

E’ quanto registrano i nuovi dati della total digital audience prodotti da sistema Audiweb e distribuiti da Audicom.

La total digital audience nel mese di Novembre 2025

In questo mese di rilevazione il 90% dei 18-24enni ha navigato almeno una volta nel giorno medio tramite i dispositivi monitoratie, per quanto riguarda gli altri segmenti della popolazione, si osservano livelli di penetrazione elevati e costanti nel tempo pari ad almeno l’86% (87,3% dei 25-34enni, 86,2% dei 35-44enni, 87,7% dei 45-54enni e 86,8% dei 55-64enni).

(*) la quota dei 2-17enni non viene riportata perché riferita solo alla fruizione da Computer. Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento di sintesi dei dati di Settembre 2025 oppure la metodologia di rilevazione pubblicati sul sito “sistema Audiweb”

La composizione geografica della fruizione dell’online in Italia è rappresentata dal 69,1% della popolazione del Nord Ovest (10,9 milioni), dal 64,6% del Nord Est (7,4 milioni), dal 64,7% del Centro (7,5 milioni) e dal 60,7% del Sud e Isole (11,9 milioni).

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione del tempo tra i device, nel giorno medio a novembre risulta che l’88,5% del tempo complessivo è stato generato dalla fruizione da Mobile, con le donne che vi hanno dedicato il 91,3% del tempo.

In generale, gli uomini hanno navigato per 2 ore e 26 minuti e le donne per 2 ore e 49 minuti. Andando più nel dettaglio dei profili, si osserva che nel giorno medio di novembre hanno dedicato più tempo alla navigazione i 45-54enni (2 ore e 51 minuti), seguiti dai 35-44enni e dai 55-64enni (rispettivamente con 2 ore e 44 minuti e 2 ore e 45 minuti).

Dal punto di vista dei dati di consumo di siti e mobile app, si conferma l’andamento allineato al periodo dell’anno, in un mese “ordinario” in cui continua è ancora forte l’interesse verso i fatti internazionali, oltre che per le dinamiche di politica interna e i campionati calcistici.

Tra le principali categorie di siti e app mobile, infatti, confermano questo andamento le News online (Current Events & Global News) che raggiungono 37,7 milioni di utenti mensili, le Corporate Information, con 34,6 milioni di utenti (+1,5%), le categorie dedicate a cucina e cibo (+1,1%), all’abbigliamento e alla moda (+1,7%), allo Sport (+2,4%) e delle istituzioni governative (Government +1,1%).

Particolare attenzione ha ricevuto la categoria dedicata allo shopping online (Multi-category Retail) che, con 38,6 milioni di utenti, ha registrato un incremento del tempo pari al 20,5%.