Classifica programmi tv d’informazione più social: Chiocci in testa, ma Rete4 va all’assalto

A dicembre contrazione complessiva delle performance, con cali di interazione e videoviews. Il Tg1 resta saldamente al comando, con l’accoppiata Giordano-Del Debbio che completa il podio

Dominante per tutto il 2025, il Tg1 ha chiuso anche dicembre al comando del ranking dedicato ai programmi tv d’informazione più attivi sui social.

Nella graduatoria, realizzata per Primaonline da Sensemakers, a contrastare con più forza le news su Rai1, nettamente prime sia per video views che per interactions, sono stati i marchi di Mario Giordano, Paolo Del Debbio, Sigfrido Ranucci, Enrico Mentana, tutti collocatisi nelle prime sei posizioni.

Il tutto in un mese in cui la realtà politica internazionale – prima che i fatti terribili di Crans Montana si imponessero per un poco – è stata ancora una volta incandescente con Ucraina, Medioriente, Groenlandia in primo piano, ma anche i prodromi del blitz venezuelano di Donald Trump e degli Usa (arrivato a gennaio).

Complessivamente – con Natale incombente – si assiste a una contrazione complessiva delle performance, particolarmente evidente nel calo dei volumi di interazioni (-22%).

La flessione è riscontrabile anche nelle video views se si escludono i risultati del Tg1, che nel mese di dicembre incidono per oltre il 30% del totale dei volumi della Top15.

Tanta nera vecchia e nuova

In Italia a tenere banco è stata la finanziaria, approvata in extremis, ma anche una ricchissima casistica di hot e cold case di cronaca nera. Non sorprende così che Gianluigi Nuzzi riesca a piazzare il suo ‘Dentro La Notizia’ al quinto posto per videoviews e all’ottavo per interactions.

Va ricordato che andava molto forte, in termini di risultati social dei programmi contenitori del pomeriggio, anche il ‘Pomeriggio Cinque’ di Myrta Merlino, sempre su Canale5. Nuzzi, però, riesce a + collocare nel ranking videoviews anche ‘Quarto Grado’ (settimanale tv del venerdì su Rete4), che però non entra tra i primi per interazioni.

Tg1 a 100 milioni. O quasi

In termini di numeri, da sottolineare che Chiocci sfiora a dicembre i 100 milioni di video views, doppiando ‘Dritto e Rovescio’ (48,8 milioni) e ‘Fuori dal coro’ (48,4 milioni).

Ma molti programmi di approfondimento, va ricordato, sono andati in pausa dall’on air tv nella fase più calda delle vacanze natalizie.



La crescita del Tg1 di Rai1 non è riconducibile a un aumento della frequenza di pubblicazione, che risulta anzi in lieve diminuzione, ma indica un effettivo rafforzamento del coinvolgimento degli utenti sui contenuti social del notiziario. La media delle video views per contenuto pubblicato è infatti cresciuta di oltre un terzo.

Rispetto al trend di flessione dei volumi, fanno eccezione anche il Tg3, ‘4 di Sera’ e ‘Realpolitik’, quest’ultimo in grado di generare ampi volumi di video views esclusivamente dalla piattaforma blu. Per il notiziario di Rai3, l’incremento delle visualizzazioni video (+27%) è il risultato combinato di un aumento del numero di contenuti pubblicati (+11%) e di una maggiore efficacia dei post, che registrano una crescita di circa il 13% nella media delle video views per singolo contenuto.

Un andamento analogo si osserva per ‘4 di Sera’, che registra un incremento complessivo del 31% nelle video views. Il risultato è determinato sia da un aumento della frequenza di pubblicazione (+19%), sia da una crescita dell’efficacia dei contenuti, con una media di visualizzazioni per post in aumento di oltre il 10%. Il contenuto più visto è un estratto dell’intervento di Matteo Salvini nel programma, in cui annuncia l’intenzione di procedere con una proposta di legge sulla castrazione chimica per pedofili e stupratori.

Col vento trumpiano la scuderia di Rete4 vince sulle altre

Se si considerano i risultati di ‘scuderia’, a dicembre appare ancora una volta chiara la prevalenza di Rete4. Dimenticate da mesi le fasi in cui a competere direttamente per il predominio nel ranking social c’era anche La7, con Rai3 in buona posizione.

I numeri del mese dicono che ben sette brand sono ‘retequattristi’ con, oltre ai quattro già citati, nelle viideo views anche ‘Quarta Repubblica’ al nono posto, ‘Realpolitik’ al decimo, ‘4 di Sera’ all’undicesimo, ‘E’ sempre Cartabianca’ al dodicesimo. La7 sta nella stessa graduatoria, oltre che con il TgLa7 (quarto), con ‘In Altre Parole’ al quindicesimo. La terza rete, oltre a ‘Report’ (sesto), colloca il Tg3 (settimo), e due posizioni appartengono a Canale 5 che piazza oltre al salotto di Nuzzi anche ‘Mattino Cinque’ (ottavo).

Nella graduatoria delle interactions, Rete 4 è presente con sei brand, mentre La7 riesce ad inserire nel ranking anche ‘Propaganda Live’ (undicesimo Zoro). Finita dunque sembra l’era in cui i brand del ‘campo largo’ battevano quelli di centro destra su Internet.

La fase storica di Donald Trump pare avere messo in crisi sui social (almeno) i marchi d’informazione tv dell’opposizione. In molti casi però, molti dei brand de La7 usciti dalla graduatoria di Sensemakers, continuano ad essere premiati da quella di Auditel; il discorso, vale, ad esempio, per ‘Otto e Mezzo’ e ‘DiMartedì’, chiari leader di genere in access prime time e prime time.

Influenza, legittima difesa, carne scaduta, città sicure i temi più performanti

Nelle quattro graduatorie (i primi tre posti su Facebook, Instagram, X e TikTok) del mese di dicembre il post che porta a casa il maggior numero di interazioni complessive è firmato Tg1, e chiama in causa il numero crescente di ammalati di influenza (oltre 3,4 milioni di interazioni complessive per un post su TikTok). Chiocci, inoltre, è secondo su Instagram con la storia del latitante che si finge personaggio del presepe. Ma il secondo contenuto forte del mese è di misura quello sul tema della sicurezza a Milano postato – sempre sulla piattaforma cinese – da ‘Fuori dal coro’.

Guida la graduatoria di Facebook, per converso, Del Debbio, con un contenuto sulla legittima difesa dei negozianti, altro tema che accende molto l’interesse complessivo dei commenti sulla rete. Si piazza bene nelle varie top tre anche ‘Report’, grazie ai post di aggiornamento sul servizio che aveva scoperto l’uso diffuso e industriale della carne scaduta e guasta.

In apertura: Paolo Del Debbio, GianMarco Chiocci e Mario Giordano (collage con foto Ansa)