Caivano stacca Zelig, ma Ranieri non stronca Incontrada

In prima serata prevale ‘La Preside’ su Rai1, che batte la seconda prova di ‘Zelig 30’ su Canale 5. Giletti vince la sfida dell’approfondimento.

Luisa Ranieri contro Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La seconda sfida tra ‘La Preside’ su Rai1 e ‘Zelig 30’ su Canale 5 in primo piano lunedì 19 gennaio nella serata tv, con Lazio- Como su Dazn a proseguire il filotto di calcio.

L’approfondimento è stato al centro del confronto tra ‘Lo stato delle cose’ su Rai3, ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 e ‘Torre di Babele’ su La7.

Due film action hanno completato l’offerta di base: ‘Pelham 123: Ostaggio in Metropolitana’ su Rai2 e ‘John Wick Capitolo 2’ su Italia 1. Auditel alle 10.00 circa ha messo in fila così le principali proposte.

Vince e impazza La Preside di Caivano, tengono Bisio e Incontrada

Su Rai1 la fiction, ‘La Preside’, con Luisa Ranieri protagonista e tanti nuovi attori napoletani nel cast, ha conseguito 4,554 milioni e 27,4% di share.

Su Canale 5 dopo ‘La Ruota dei campioni’ lo show ‘Zelig 30’ – carico di comici vecchi e nuovi – ha riscosso 2,857 milioni di spettatori con uno share del 21,9%.

In tema approfondimento, Giletti vince di poco su Augias. E batte anche i film

Su Rai3 la nuova puntata stagionale de ‘Lo Stato delle cose’, con Massimo Giletti mattatore, con Michele Santoro e Paolo Mieli tra gli ospiti e vari protagonisti dei casi Crans-Montana, Garlasco e Signorini, è arrivata a 906mila spettatori e il 6%.

Su La7 a ‘Torre di Babele’ con ‘Trump, un anno di follia?’, Corrado Augias ha guidato un’analisi approfondita sulle promesse, le scelte e gli effetti del primo anno del nuovo mandato presidenziale USA di Donald Trump, con il supporto di Enrico Mentana e Aldo Cazzullo. La trasmissione è arrivata a 917mila spettatori e il 4,8%.

Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ con Nicola Porro alla conduzione (Garlasco e Crans Montana i temi chiave) e tra gli ospiti Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Simonetta Matone, Massimo Lugli, Sébastien Fanti, Paride Pelli, Piero Sansonetti, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Hoara Borselli, Giuseppe Cruciani, ha conseguito 643 mila spettatori e 5% di share.

Su Italia1 la pellicola ‘‘John Wick Capitolo 2’ con Keanu Reeves protagonista ha conseguito 909mila spettatori e 5,2%.

Su Rai2 il film ‘Pelham 123: Ostaggio in Metropolitana’, con John Travolta e Denzel Washington ha conseguito 574mila spettatori e 3,2% di share. Inoltre, su Tv8 ‘4 Hotel’ a 354.000 spettatori e 2,2%. Sul Nove ‘Spy’ a 207.000 spettatori con l’1,3%.

In access boom sia di Scotti che di De Martino. E Gruber fa l’8,5%

Su Rai 1 ‘Affari Tuoi’ arriva a 5.412.000 spettatori e 25,4%. Su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ a 5.641.000 spettatori pari al 26,6%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ conquista 1.832.000 spettatori e l’8,5%.