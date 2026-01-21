In due anni 300 chiusure di Internet. Unesco: cittadini privati di diritti e informazioni

L’organizzazione delle Nazioni Unite condanna il ricorso sempre più frequente al blocco della rete per gestire crisi di natura politica o proteste interne. Una pratica che favorisce la diffusione di fake news e mette a rischio libertà e diritti fondamentali

Negli ultimi due anni l’Unesco ha registrato una tendenza crescente e preoccupante alle chiusure di Internet da parte degli Stati con almeno 300 episodi in oltre 54 Paesi negli ultimi due anni.

Secondo i numeri dell’organizzazione delle Nazioni Unite il 2024 è stato l’anno peggiore mai registrato dal 2016, ma l’inizio del 2026 non fa ben sperare, considerando che sono state già imposte chiusure generalizzate di Internet in Paesi che hanno vissuto importanti proteste o sono stati coinvolti in processi elettorali. Un esempio su tutti l’Iran dove, secondo le stime di NetBlocks, la connessione nel paese manca da oltre 300 ore.

L’Unesco ha condannato la tendenza dei governi a ricorrere alla chiusura del web per gestire crisi di natura politica, così come ha condannato tutte le azioni che privano i cittadini del loro diritto di accesso alle informazioni, anche attraverso strumenti online. L’invito dunque ai governi è quello di garantire che i cittadini esercitino i loro diritti democratici, soprattutto in tempi di crisi, attraverso Internet e altre piattaforme online.

Perdita di diritti e diffusione di fake news

“L’accesso all’informazione è parte integrante del diritto universale alla libertà di espressione ed è fondamentale per la realizzazione di un’ampia gamma di diritti umani, tra cui in particolare il diritto all’istruzione, alla libertà di associazione e di riunione, e alla partecipazione alla vita sociale, culturale e politica” la presa di posizione Unesco.

“Qualsiasi interruzione di questa intricata catena mediatica non solo compromette l’integrità delle informazioni, ma contribuisce ulteriormente alla diffusione di informazioni non verificate e potenzialmente dannose”, ha concluso.