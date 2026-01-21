‘Il Tempo’ di Capezzone “quotidiano combattivo, pop, ma affidabile”

Daniele Capezzone ha presentato il suo piano editoriale alla redazione

Daniele Capezzone, nominato direttore de Il Tempo 1° dicembre 2025, dopo l’esuberante gestione di Tommaso Cerno, passato alla direzione del Giornale, si e’ preso un mese e mezzo per organizzare in un piano editoriale i suoi progetti per il futuro dello storico quotidiano romano. Un programma presentato alla redazione con un ricco documento, molto dettagliato, su cui il 19 gennaio i giornalisti si sono espressi con 22 voti favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto.

Il senso del programma di Capezzone si può riassumere cosi: Il Tempo vuole essere un punto di riferimento conservatore e liberale; un giornale schierato ma indipendente nel giudizio; il cuore della contro narrazione su Roma; una testata che esprime una vera community; un laboratorio di sperimentazione tra carta, digitale, video e nuovi linguaggi.



Le linee guida del piano editoriale



Daniele Capezzone inizia dichiarando la consapevolezza che il ruolo della carta stampata, in un ecosistema dominato dal digitale e dai social, non può più essere generalista. Nel medio-lungo periodo resisteranno tre modelli: poche grandi testate globali; giornali di dimensione media ma con una forte identità di “community”; e le singole personalità giornalistiche capaci di essere seguite trasversalmente su più piattaforme.

Per Il Tempo la sfida è di essere una testata riconoscibile che interagisce con una rete di firme dotate di una propria audience. Il direttore che da sempre ha un forte presenza on line e televisiva, anche con la sua video rassegna stampa mattutina, insite sulla necessità di allargare il campo.



“Un quotidiano combattivo, pop, ma affidabile”, e’ il profilo ideale del Tempo secondo Capezzone che si ispira al New York Post e al Daily Mail “giornali combattivi, irriverenti, spesso provocatori, con prime pagine che non passano inosservate e una forte attenzione alla cronaca. Allo stesso tempo, testate solide e credibili su politica estera ed economia”.



“Battaglia e riflessione”, e’ lo slogan che riassume l’ambizione di Capezzone per realizzare un giornale che sappia colpire e, allo stesso tempo, elaborare.



Posizionamento: conservatore e liberale



“Il patrimonio lasciato dalla direzione di Tommaso Cerno – energia, visibilità, curiosità anche fuori dal perimetro tradizionale – va preservato e rafforzato recuperando alcuni tratti storici della testata: autorevolezza, legame con Roma, attenzione ai palazzi della politica, chiaro posizionamento culturale conservatore e liberale”, sostiene Capezzone che sottolinea che “Il Tempo deve tornare a orientare il dibattito, soprattutto nell’area del centrodestra, contribuendo alla costruzione di una visione e non solo alla denuncia delle contraddizioni altrui”.



Roma è il cuore identitario del giornale



Da qui al 2027, anno elettorale, il dibattito sulla Capitale sarà sempre più centrale, anche politicamente. “Il Tempo deve guidare una contronarrazione rispetto al racconto edulcorato della città: una campagna critica e leale sull’amministrazione capitolina; un faro costante sulla Roma violenta e sul degrado urbano; un’attenzione strutturata a periferie e municipi, rafforzando la presenza fisica sul territorio; senza rinunciare al racconto della Roma che funziona: imprese, cultura, turismo, eventi. Analoga continuità va garantita nel racconto della Regione Lazio”.



I palazzi della politica



La sede del Tempo, situata su un lato di Piazza Colonna, affacciata su Palazzo Chigi, sede della Presidenza di Consiglio, è una location da utilizzare facendola diventare protagonista nel racconto della politica nazionale. “Carta, digitale e l’ Edicola di Piazza Colonna devono diventare luoghi di notizie, anticipazioni, retroscena. L’edicola può essere un presidio fisico permanente del dibattito politico, con dichiarazioni quotidiane dei protagonisti”.

Sulla carta “anche articoli firmati direttamente da leader politici, non solo interviste” perché “Il Tempo vuole essere un punto di riferimento culturale, un luogo di aggregazione di idee, interessi e progetti. Palazzo Wedekind può diventare una piattaforma aperta di confronto tra politica, imprese e mondo culturale”, scrive il direttore.

E poi il progetto “Gli amici de Il Tempo” – per eventi culturali e business-oriented, guardando anche a modelli internazionali come il Financial Times, dove gli eventi sono una leva strategica.

Per far capire il target che vuole conquistare e con quali argomentazioni “meno tasse, meno sprechi, meno debito, meno Stato”, Capezzone richiama “la motosega di Javier Milei” il presidente argentino diventato popolare proponendo tagli violenti di tasse per proprietari di casa, risparmiatori, partite IVA, piccole imprese, il ceto medio penalizzato dalla pressione fiscale.



Schierati, ma non appiattiti



Indiscutibile la collocazione del Tempo nell’area di governo, anche se il direttore rivendica per il giornale il diritto di essere “schierato ma non scontato, leale ma non appiattito”.

Come gestire il rapporto tra carta, digitale e video? “La carta deve mantenere la sua carica provocatoria, recuperando maggiore ordine grafico e valorizzando firme e immagini. Digitale e carta devono procedere su binari paralleli: sito e app vanno ripensati graficamente; podcast e newsletter diventano strumenti centrali di fidelizzazione; l’edicola di Piazza Colonna può trasformarsi in uno studio video permanente.

Una strategia video e mobile, insieme alle sinergie con influencer di area conservatrice e liberale, dovrebbe servire per intercettare pubblici più giovani e lontani dalla carta.

Community, territorio, organizzazione



Il rapporto diretto con lettori e utenti è strategico: lettere, contenuti social valorizzati, nuove firme, coinvolgimento della “gente comune”.

Serve un coordinamento più forte con le edizioni locali del Lazio e un’organizzazione che spinga tutti i giornalisti verso una dimensione realmente multipiattaforma.

Community ed eventi diventano un secondo pilastro organizzativo, accanto al rafforzamento del digitale.



Uno sguardo oltreconfine



Inoltre sempre con l’occhio al business: Il Tempo deve ritagliarsi uno spazio originale tra politica ed economia, raccontando opportunità e interessi delle imprese italiane all’estero, un fronte ancora poco presidiato dal sistema dei media.