Play2000 festeggia due anni in forte crescita. Porfini: la persona al centro

Un secondo anniversario segnato da numeri in forte aumento, nuovi contenuti originali e una visione digitale che rifiuta gli algoritmi invasivi per costruire comunità

Play2000, la piattaforma streaming di Tv2000 e InBlu2000, celebra il 24 gennaio il suo secondo anniversario con risultati in costante crescita e un’identità sempre più definita nel panorama digitale italiano. In un mercato che oggi conta oltre venti piattaforme streaming, Play2000 ha scelto una direzione precisa: mettere al centro la persona, le storie e l’ascolto, rifiutando la logica degli algoritmi invasivi per costruire invece relazione, fiducia e comunità.

Negli ultimi sei mesi i dati confermano il consolidamento della piattaforma: +120% di play, +290% di stream, una permanenza media di 2 ore e 52 minuti che supera le 5 ore sulle Smart TV Android. Il 2025 si è chiuso con oltre 550.000 utenti che hanno scaricato l’app e fruiscono dei contenuti almeno una volta a settimana. Il pubblico è prevalentemente italiano, ma si è formata anche una solida comunità internazionale.

“Questi due anni – dice l’Amministratore delegato di Tv2000 e inBlu2000, Massimo Porfiri – ci confermano che era possibile costruire una piattaforma digitale diversa, capace di crescere senza rinunciare ai valori. I numeri ci dicono che le persone cercano contenuti di qualità, relazioni autentiche e uno spazio digitale che le rispetti. Play2000 è questo: un progetto editoriale che guarda al futuro restando fedele alla propria missione. La crescita del pubblico giovane e l’eccezionale risposta durante il Giubileo dimostrano che quando metti al centro la persona, la tecnologia diventa uno strumento di comunità e non di isolamento. Un ringraziamento particolare va a Mosai.co, la società italiana di service e consulenza ad alta tecnologia che ci ha accompagnato sin dall’inizio in questo percorso. Con loro abbiamo condiviso ogni fase: dall’ideazione alla progettazione, fino alla realizzazione della piattaforma. Una collaborazione che ha fatto la differenza”.

L’Anno Giubilare e il picco di fruizione

L’Anno Giubilare ha rappresentato un momento decisivo nella crescita della piattaforma. Durante le giornate di maggio legate all’elezione di Papa Leone XIV, Play2000 ha registrato il suo picco assoluto, superando i 3.500.000 minuti di play e stream giornalieri. Tutti i principali eventi live sono stati trasmessi attraverso due canali streaming dedicati, affiancati dalla sezione original “Tracce del Giubileo”, realizzata con Vatican Media, e dal podcast “Rintocchi”, prodotto in collaborazione con Chora Media.

Un pubblico in trasformazione

L’analisi del target mostra una piattaforma in evoluzione: oltre il 53% degli utenti ha più di 55 anni, ma quasi un quarto ha meno di 45 anni, una fascia in costante crescita e ormai centrale nello sviluppo editoriale. Parlare ai giovani non è una scelta episodica, ma strutturale: Play2000 investe in podcast originali, linguaggi narrativi contemporanei e sezioni dedicate a giovani, bambini e famiglie.

“Play2000 non è solo una piattaforma streaming, – sottolinea il direttore di Tv2000 e inBlu2000, Vincenzo Morgante – è un progetto culturale. Abbiamo scelto di investire in contenuti originali, di dare voce a nuovi autori, di valorizzare il cinema breve e i linguaggi contemporanei senza mai perdere di vista la qualità e il senso. La sfida è raccontare il presente con gli strumenti del presente, portando nel digitale la cura e l’attenzione che da sempre caratterizzano Tv2000 e InBlu2000. I podcast, i documentari, le serie per i più giovani: ogni contenuto è pensato per creare dialogo e accompagnare le persone nel loro quotidiano”.

I nuovi contenuti originali

In occasione del secondo compleanno, Play2000 rafforza la propria identità digital first con nuovi contenuti originali. Tra questi, Fuochi Accesi – L’Italia delle aree interne, podcast original in quattro episodi da 20 minuti realizzato con Chora Media, un viaggio nell’Italia lontana dalle metropoli, tra storie di ritorno, restanza e comunità che trasformano fragilità in possibilità.

Arriva anche Boomer si nasce, serie podcast di Trentino Film Commission realizzata con Chora Media, che aiuta a comprendere il mondo della Gen Z. In sei puntate, giovani tra i 14 e i 20 anni guidano l’host Luca Ferrario in un racconto diretto e ironico della vita online e offline. La seconda stagione è già in arrivo.

Dal 24 gennaio debutta inoltre il documentario La storia di Peppino Fumagalli. La Candy, le imprese, la famiglia, diretto da Massimiliano Finazzer Flory: il racconto di come una piccola officina della Brianza sia diventata una holding mondiale, contribuendo a trasformare i consumi e a favorire l’emancipazione del lavoro femminile.

Per bambini e famiglie, in occasione dell’800º anniversario del transito di San Francesco d’Assisi, Play2000 rende disponibili i 26 episodi del cartoon Il Piccolo Francesco, serie animata che racconta la vita del Santo trasmettendo valori di gentilezza, compassione e rispetto per la natura.

La piattaforma continua inoltre a valorizzare il cinema breve con Corti alla ribalta, sezione dedicata a cortometraggi italiani e internazionali, opere premiate e registi emergenti.

Una visione che mette la persona al centro

La scelta editoriale di Play2000 segue la direzione indicata da Papa Leone XIV, che ha richiamato l’importanza di un uso del digitale e dell’intelligenza artificiale capace di rimettere la persona al centro. La piattaforma unisce la tradizione editoriale di Tv2000 e InBlu2000 ai nuovi linguaggi e formati, coniugando innovazione tecnologica e responsabilità culturale.

Play2000 è oggi un luogo digitale in cui convivono memoria, presente e futuro. Tanti mondi diversi, un solo Play: una comunità che costruisce senso, ogni giorno.