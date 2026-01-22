FIGiLo, decima edizione a Gallipoli dal 22 al 24 gennaio 2026

Torna a Gallipoli, dal 22 al 24 gennaio 2026, FIGiLo – Festival dell’Informazione Giornalistica Locale, che raggiunge la decima edizione. L’evento è rivolto a giornalisti, operatori della comunicazione, mondo universitario e scolastico, con un programma dedicato ai temi del giornalismo locale, della formazione e dell’evoluzione dell’informazione.

FIGiLo è stato ideato da Fernando D’Aprile, ex direttore di Piazzasalento e Attilio Caputo, direttore generale di Caroli Hotels, e si configura come un appuntamento annuale dedicato alla formazione e al confronto sui cambiamenti del giornalismo locale, con un’attenzione crescente ai temi nazionali e internazionali.

La sede principale del festival è l’Hotel Bellavista Club di Gallipoli, struttura del gruppo Caroli Hotels. Una sessione di incontri è prevista anche a Lecce, in collaborazione con l’Università del Salento.

FIGiLo si svolge con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Gallipoli, dell’Associazione Nazionale Stampa Online (Anso), della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce e dell’Università del Salento.

Per l’edizione 2026 la direzione scientifica del festival è affidata al professor Ruben Razzante, docente di diritto dell’informazione e deontologia giornalistica all’Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma.

Il festival è dedicato al ruolo dell’informazione locale nei territori e al rapporto tra giornalismo, università e formazione. Tra gli obiettivi dell’iniziativa vi sono il confronto sulle trasformazioni del settore, l’analisi delle sfide etiche e professionali e l’approfondimento degli effetti delle innovazioni tecnologiche sul lavoro giornalistico.

Tra i temi affrontati nel programma di FIGILo 2026 spiccano le novità del Codice deontologico dei giornalisti, le responsabilità nel racconto di atti autolesionistici e suicidi, i limiti del giornalismo d’inchiesta, il valore della cronaca locale, il rapporto tra giornalisti, comunicatori e influencer, la deontologia dell’inviato di guerra, il giornalismo partecipativo e il ruolo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione. Il programma prevede incontri, dibattiti e workshop formativi. Il comitato scientifico di FIGiLo è presieduto dal professor Ruben Razzante ed è composto dai professori Maria Vittoria Dell’Anna, Stefano Cristante e Luigi Spedicato, dai giornalisti Adelmo Gaetani e Fernando D’Aprile e da Attilio Caputo, direttore generale di Caroli Hotels.

Tra i temi affrontati nel programma di FIGILo 2026 spiccano le novità del Codice deontologico dei giornalisti, particolare attenzione viene dedicata all'impatto delle nuove tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, strumenti che offrono opportunità ma sollevano anche questioni importanti riguardo a privacy, responsabilità e deontologia professionale. Attraverso momenti di formazione, dibattiti e workshop, FIGiLo mira a sostenere una comunicazione responsabile, trasparente e di qualità, capace di contrastare la disinformazione e di stimolare un'informazione consapevole e inclusiva.

” La libertà d’espressione nell’era digitale è una sfida globale, che coinvolge non solo gli operatori dell’informazione ma anche il mondo universitario e della formazione e i fruitori delle notizie”, dice Ruben Razzante. “FIGiLo vuole essere un punto di riferimento autorevole, un luogo di formazione e confronto per garantire un giornalismo che sappia distinguere il vero dal falso e tutelare i diritti delle persone”.

FIGiLo si caratterizza anche per il suo stretto legame con il territorio salentino e il mondo della formazione. Anche quest’anno la collaborazione con l’Università del Salento è al centro della manifestazione, con sessioni dedicate che si svolgeranno venerdì 23 gennaio nell’Aula B dell’Edificio Valli a Lecce, affiancate dagli incontri consueti presso la Sala Ponte dell’Hotel Bellavista Club Caroli Hotels a Gallipoli.

Maria Vittoria Dell’Anna, Presidente dei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione e Comunicazione, Media Digitali e Giornalismo, sottolinea: “La partnership con FIGiLo è un’opportunità unica per gli studenti di confrontarsi con professionisti e approfondire temi fondamentali come l’intelligenza artificiale, il giornalismo economico e il ruolo dei media digitali. Il festival integra la didattica universitaria e contribuisce a formare giornalisti preparati e consapevoli”.

Tutti gli incontri sono accreditati dall’Ordine dei Giornalisti ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e vedranno la partecipazione di accademici e professionisti del settore.

Giovedì 22 GENNAIO

Hotel Bellavista Club – Sala Ponte Secondo piano

8:50 – 9:00 – Saluti Figilo con Ruben Razzante, Presidente Comitato Scientifico FIGILO, Fernando D’Aprile, già Direttore Piazzasalento e ideatore di FIGiLo; Attilio Caroli Caputo, Direttore generale Caroli Hotels; Fabio Tarantino, Presidente Provincia di Lecce; Anna Toma, Presidente Commissione Pari Opportunità Provincia di Lecce.

9:00 – 11:00 – Dibattito: “Le novità del Codice deontologico dei giornalisti”: con Maurizio Marangelli, Presidente Ordine dei Giornalisti di Puglia; Piero Ricci, Componente Comitato esecutivo CNOG; Carlo Bartoli, Presidente nazionale Ordine dei Giornalisti; Massimiliano Capitanio, Commissario Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom); Ruben Razzante, Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e consulente della commissione straordinaria anti-odio del Senato presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre; Raffaele Lorusso, Responsabile Relazioni Internazionali FNSI, già segretario generale. Conduce Adelmo Gaetani, Giornalista, già consigliere nazionale dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti

Il nuovo Codice deontologico dei giornalisti segna un passaggio centrale nell’evoluzione della professione, ridefinendo principi, responsabilità e doveri nel contesto informativo contemporaneo. Le novità rispondono ai cambiamenti tecnologici e sociali, introducendo riferimenti espliciti all’uso dell’Intelligenza artificiale e degli strumenti digitali. Particolare attenzione è riservata alla tutela delle persone vulnerabili, dei minori e al rispetto delle differenze di genere. Il Codice rafforza il ruolo etico del giornalismo nella protezione dei diritti e nella correttezza dell’informazione. Le nuove norme mirano a consolidare credibilità, trasparenza e responsabilità professionale.

11:00 – 13:00 Dibattito: Tema: “Il giornalista di fronte alla narrazione di atti autolesionistici e suicidi”: con Valentina Di Mattei, Presidente Ordine degli Psicologi della Lombardia; Luigi Spedicato, docente di Comunicazione ambientale e Cambiamento climatico, Università del Salento. Conduce Fernando D’Aprile, già Direttore di Piazzasalento.

Il giornalista è chiamato a confrontarsi con la narrazione di atti autolesionistici e suicidi in un ambito di particolare delicatezza etica e sociale. Il tema coinvolge il diritto di cronaca, la responsabilità dell’informazione e l’impatto che il racconto mediatico può avere sulle persone e sulla collettività. Centrale è il rispetto della dignità umana e della sofferenza individuale. L’attenzione al linguaggio, al contesto e alle conseguenze della diffusione delle notizie diventa essenziale. Un’informazione consapevole contribuisce alla prevenzione e a una comunicazione più responsabile.