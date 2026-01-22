Hej! si fonde in AdKaora, Mondadori rafforza il polo MarTech

Mondadori Digital consolida la propria presenza nel settore MarTech con la fusione di Hej! all’interno della digital company AdKaora.

L’operazione segna un’evoluzione strategica per entrambe le realtà, che diventano un’unica entità operativa capace di presidiare l’intero funnel digitale, dalla brand awareness alla lead generation, fino alla conversione finale. Il nuovo hub tecnologico si propone come punto di riferimento per un mercato sempre più orientato a soluzioni integrate, data‑driven e ad alte prestazioni.

Andrea Santagata, Amministratore delegato Mondadori Media area Digital

«Con questa operazione portiamo a compimento un percorso di integrazione strategica che, nel corso degli anni, ha dimostrato la propria efficacia in termini di risultati ed innovazione», ha dichiarato Andrea Santagata, Amministratore delegato di Mondadori Digital. «La fusione di Hej! in AdKaora consolida il posizionamento del nostro polo MarTech, che oggi supera i 40 milioni di euro di fatturato complessivo tra Italia e LATAM, grazie a un’offerta full-funnel capace di coniugare creatività, tecnologia, dati e performance. Da questa contaminazione virtuosa nasce un ecosistema digitale che moltiplica il valore dei singoli asset, stabilendo nuovi standard di efficacia e performance nel panorama MarTech», ha concluso Santagata.

La nuova AdKaora opererà in Italia e Spagna con un team di oltre 80 professionisti guidati da Davide Tran, Amministratore delegato, affiancato da Paolo De Santis – COO e Co‑founder di Hej! – nominato Co‑Amministratore delegato. Una leadership condivisa che punta a dare continuità a un percorso di crescita già consolidato.

Davide Tran

«L’unione di AdKaora e Hej! sotto un unico brand è il risultato naturale di anni di successi condivisi e avere Paolo De Santis con me alla guida della nuova realtà rappresenta la forte volontà di dare continuità al progetto», ha dichiarato Davide Tran, MarTech Hub Director Mondadori Digital e CEO di AdKaora. «Oggi non offriamo più solo prodotti complementari, ma un unico ecosistema digitale dove creatività, dati e tecnologia convivono per guidare l’utente lungo tutto il funnel e dove l’AI riveste un ruolo centrale, con Hej! che rimane la punta di diamante della nostra offerta performance. Il nostro obiettivo è confermarci come il partner di riferimento per l’innovazione nel marketing e la comunicazione per i clienti offrendo soluzioni efficaci e distintive. Nel corso del primo trimestre abbiamo già in serbo diversi nuovi prodotti legati sia all’awareness sia alla performance, con l’obiettivo di continuare ad evolvere e differenziarci nel mercato», ha concluso Tran.

Paolo De Santis

Anche Paolo De Santis sottolinea il valore umano e culturale dell’operazione: «Coniugando i team e le competenze stiamo costruendo qualcosa di veramente nuovo, poggiato su fondamenta molto solide. Per noi l’unione delle persone è sempre venuta prima dell’unione delle aziende, perché abbiamo condiviso sin dall’inizio gli stessi principi e la stessa visione del mondo e del business. Questa profonda sintonia si traduce in una “contaminazione” di idee e know-how, il terreno fertile su cui fiorirà la nostra prossima ondata di prodotti, servizi e più in generale innovazione».

La nuova AdKaora si distingue per tre direttrici strategiche che ne definiscono la forza competitiva. L’evoluzione tecnologica, resa possibile dalla condivisione delle infrastrutture, accelera lo sviluppo di soluzioni proprietarie e l’integrazione di sistemi di intelligenza artificiale sempre più avanzati. Il potenziamento dei dati, grazie all’unione dei database e delle capacità analitiche, consente una profilazione degli utenti più granulare e trasforma il dato in valore predittivo per le campagne. L’ottimizzazione dei flussi operativi, infine, permette una risposta al mercato più rapida, completa e consulenziale, migliorando l’efficacia complessiva delle attività.

In questo nuovo assetto, Hej! mantiene la propria identità come linea di prodotto d’eccellenza e come braccio tecnologico specializzato nell’AI e nel Conversational Marketing, confermando il suo ruolo centrale all’interno dell’offerta performance del gruppo.

IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DI ADKAORA

Il nuovo assetto di AdKaora unisce, sotto un’unica visione strategica, competenze specializzate in grado di migliorare la capacità di portare sul mercato soluzioni tecnologiche integrate e basate sui dati. Nel team, a riporto dell’Amministratore delegato Davide Tran operano figure chiave con responsabilità trasversali, tra cui: