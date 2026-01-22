OnePodcast, Visca: “Una factory creativa che unisce audio e video”

”Il direttore racconta la piattaforma, i podcast di successo, il ruolo del crime e le sfide future tra creator, informazione e nuovi linguaggi

OnePodcast “è tante cose insieme: una factory creativa, una casa di produzione, un sistema di distribuzione e una piattaforma digitale”. A spiegarlo è Antonio Visca, direttore di OnePodcast, che ricostruisce la nascita del progetto all’interno del Gruppo GEDI. “Siamo partiti da zero, raccogliendo tutto quello che era stato fatto negli anni sul podcast nel gruppo, e abbiamo costruito una line-up di contenuti nuovi e inediti”.

Il catalogo è pensato per essere il più ampio e variegato possibile: “Ci sono podcast giornalistici, di intrattenimento, interviste, di divulgazione, storia, filosofia, scienza e ovviamente il crime, che è una delle aree di maggior successo”. Accanto a contenuti legati alle firme e alle testate GEDI, OnePodcast produce anche titoli completamente indipendenti dal gruppo.

Il team e l’infrastruttura

Il progetto è partito con un team ristretto, poi cresciuto nel tempo. “Oggi abbiamo un core team dedicato a OnePodcast e un team allargato fatto di colleghi delle radio, del digital e dei giornali”. Un vantaggio competitivo importante è stato l’accesso agli studi radio di Milano e Roma, con tecnici e sound designer già strutturati.

Fondamentale anche il supporto commerciale: “Alle spalle avevamo da subito Manzoni & C. S.p.A., la concessionaria del gruppo GEDI, che ci ha permesso di recuperare le risorse necessarie per far funzionare il business”.

Le classifiche e i podcast di punta

I risultati arrivano anche dalle piattaforme. “Per il terzo anno consecutivo Elisa True Crime si è confermata al primo posto nelle classifiche Spotify Wrapped e Apple Podcast”. Ottimi risultati anche per One More Time di Luca Casadei: “Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme non era neanche lontanamente in top ten. Con la sua bravura, la scelta degli ospiti e una modalità di intervista che funziona molto bene, è diventato uno dei podcast di riferimento in Italia”.

Tra i titoli vicini alla top ten di Spotify c’è anche Tintoria, mentre nelle varie classifiche di categoria spiccano altri progetti, come Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, podcast crime anche in versione video. “Il video crea conversazione, dibattito, soprattutto su casi di cronaca importanti”.

Da YouTube al podcast: il caso Elisa True Crime

Secondo Visca, Elisa True Crime è un esempio riuscito di transizione tra piattaforme. “Cinque anni fa abbiamo fatto una scommessa: prendere l’audio dei suoi video YouTube, lavorarlo con editing e sound design e portarlo nel podcast”. La scelta ha funzionato per due motivi: “Il crime è un genere forte e Elisa ha una modalità di racconto efficace anche solo in audio. Ascoltandola, si ottiene il 90% del messaggio”.

Il confine tra piattaforme, spiega Visca, è sempre più labile: “YouTube oggi ospita i podcast, Spotify è diventata anche una piattaforma video. I contenuti sono sempre più a cavallo tra audio e video”.

Podcast, video e omnicanalità

Il settore è in continua evoluzione. “Un tempo il programma era legato a un oggetto: la tv al televisore, la radio al ricevitore. Oggi vediamo video e ascoltiamo audio su qualsiasi device”. Anche il podcast si adatta a questa omnicanalità.

Un esempio concreto è Fantasma – Il caso Unabomber, serie podcast true crime da cui è nata una docuserie televisiva di sette episodi realizzata con Ballandi e trasmessa su Sky Crime e Sky Documentaries. “È stata una delle docuserie più seguite dell’autunno, sempre disponibile On Demand”.

I generi che funzionano oggi

Per Visca, in Italia “l’informazione resta centrale”, seguita da interviste e talk show, oltre al crime. OnePodcast può contare su nomi forti come Carlo Lucarelli con DEE Giallo, ma anche su podcast di divulgazione storica, filosofica e scientifica: “Abbiamo Guido Damini, Matteo Saudino, alias Barbasophia, con il suo ‘Pensiero Stupendo’, Max Temporelli per la scienza”.

I progetti futuri

Visca anticipa alcune linee di sviluppo: “Stiamo lavorando su nuovi creator già molto forti su altre piattaforme. Con il nuovo anno è uscito ‘Podium – Tempo d’Oro’, il video podcast di Jacopo Pozzi dedicato ai grandi racconti dello sport. Di recente il nostro catalogo ha accolto anche due nuove facce femminili: Vanessa Villa con il suo ‘FightGently Talks’, video podcast dedicato al benessere di mente e corpo e la tech reporter e content creator Fjona Cakalli con il suo nuovo podcast ‘StoryTech’ sulla tecnologia. È in arrivo, inoltre, una serie sulla vicenda di Enzo Tortora, che sarà anche al centro di una serie HBO Max”. In cantiere anche nuovi podcast su comunicazione e informazione.

Le sinergie con le radio GEDI

Il lavoro con le radio del gruppo è costante. “Collaboriamo con tutte le componenti GEDI”. Tra i progetti in corso ci sono podcast con Albertino e Wad di m2o e Radio Deejay. Inoltre è uscito un podcast di tennis – Game, Set and Mel con Stefano Meloccaro, voce della nostra Radio Capital” – conclude Visca.