Anche su Threads (Meta) arriva la pubblicità. E Zuckerberg farà ancora un sacco di soldi

Anche Threads entra nel mondo dei post pubblicitari. Meta ha annunciato che dalla prossima settimana sulla piattaforma rivale di X sarà possibile creare inserzioni e imbattersi nei contenuti sponsorizzati di utenti e aziende.

Ad oggi, Threads era l’unico tra i social più usati ad essere privo di pubblicità.

Nei giorni scorsi, riporta Ansa, gli analisti di Similarweb avevano affermato come il più giovane progetto della galassia Meta, lanciato a luglio del 2023, avesse superato X per numero di visite giornaliere, da applicazioni mobili.

“Con oltre 400 milioni di utenti attivi al mese”, si legge in una nota ufficiale di Meta, “Threads è in rapida crescita. Vuol dire dare alle aziende l’opportunità di estendere le campagne esistenti e partecipare al dibattito globale”. L’integrazione non sarà immediata per tutti, ma per Meta seguirà un rilascio graduale che si estenderà per diversi mesi, replicando su larga scala quanto già testato lo scorso gennaio negli Stati Uniti e in Giappone. Non è chiaro quanti contenuti sponsorizzati vedranno gli iscritti, ma il colosso spiega che “inizialmente la distribuzione degli annunci rimarrà bassa”.

Secondo gli analisti di Wall Street, ripresi dalla Cnbc, Threads diventerà un forte motore di monetizzazione per Meta, con il crescere degli annunci e l’introduzione di nuove funzionalità. Nell’ultimo anno, il social ha lanciato le comunità basate sugli interessi, i messaggi diretti e la possibilità di scrivere post più lunghi.