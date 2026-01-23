Signorini querela Google: non ha rimosso i contenuti diffusi da Corona

“E’ concorso in diffamazione”, dice la difesa del giornalista. Presto denuncia contro Meta e TikToc

Alfonso Signorini, tramite gli avvocati Domenico Aiello e Daniela Missaglia, ha sporto denuncia nei confronti di Google Italia e Google Ireland per non aver rimosso contenuti diffamatori, corrispondenza personale e documenti ottenuti in maniera illecita da Fabrizio Corona, nonostante le ripetute richieste.

Lo si legge in una nota dei due legali secondo i quali, in seguito alla loro querela, i legali rappresentati delle due filiali del colosso tech “sarebbero stati iscritti a registro degli indagati per concorso in diffamazione aggravata e continuata”.

“Le risposte di Google oltre ad esser state tardive e ciclostilate – si legge nel comunicato ripreso da Ansa – hanno di fatto negato la richiesta di rimuovere i contenuti presenti su Youtube e nel programma Falsissimo” di Corona. Altre iniziative simili saranno approntate nei confronti di Meta e TikTok.

“Questo comportamento – afferma l’avv. Aiello – integra l’ipotesi di concorso doloso e consapevole nella diffamazione perpetrata da Corona nei confronti di Signorini ed altri”. “Non è tollerabile – prosegue la nota – la deresponsabilizzazione dei signori del web che a scopo di lucro e per importi enormi non provvedono, anche a fronte di richieste documentate e reiterate, a tutelare i diritti soggettivi del cittadino e siano disposti ad ospitare ogni forma di illecito, trincerandosi dietro catene di controllo o governance che spesso rendono materialmente inaccessibile ogni forma di tutela”.

Nel caso specifico “è stata posta in essere una vasta campagna diffamatoria a scopo di lucro, importi incassati sul territorio italiano da Corona attraverso il necessario contributo di Youtube di proprietà Google”. Nonostante i ripetuti inviti “non hanno inteso rimuovere i contenuti illeciti continuando ad incassare ricavi originati dalla loro permanenza in rete (…) e dunque aggravando le conseguenze del reato”. “Il web dà spazio libero agli utenti” ma “non deve essere inteso sciolto da regole del principio del non offendere nessuno – chiude la nota – e le Big della rete devono poter garantire parametri etici e di rispetto delle regole del vivere civile”.

Il caso

Nelle ultime settimane, ricordiamo, Signorini è stato al centro di una serie di rivelazioni social da parte dell’ex agente fotografico nel suo format ‘Falsissimo’, che gli ha attribuito la creazione di un presunto sistema di ricatti e favori sessuali nel mondo dello spettacolo.

Il giornalista e conduttore ora è indagato a Milano per violenza sessuale e estorsione, mentre Corona per i contenuti diffusi con il suo programma risponde invece di revenge porn.