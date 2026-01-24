A Milano rassegna di cinema e scienza. A Roma la favola dell’ultima Romanov. A Pistoia il Giorno della memoria, da Auschwitz a Gaza

Mads Mikkelsen (foto Anders Overgaard)

Il cinema incontra la scienza

Si inaugura sabato a Milano al Cinema Anteo ‘Science For‘. La rassegna di cinema e scienza, organizzata dalla Fondazione Umberto Veronesi con Anteo, proseguirà fino a mercoledì con proiezioni e incontri sul tema della salute, dei diritti, dell’ambiente, con l’obiettivo di far incontrare pubblici – quello degli appassionati di cinema e quello degli scienziati – tradizionalmente lontani. Il primo giorno, in anteprima il film ‘The Last Viking‘ di Anders Thomas Jensen, viaggio di due fratelli (gli attori Mads Mikkelsen e Nikolaj Lie Kaas) che affrontano traumi, identità smarrite e disturbi mentali.

La favola triste della principessa

La storia della giovane Romanov, che la leggenda vuole salva dopo che la famiglia zarista era stata giustiziata nel 1918, ha dato vita – fra le altre cose – a un film con l’attrice Oscar Ingrid Bergman e a un carttone animato. Adesso, al Teatro Brancaccio di Roma fino all’1/2, è un musical, su libretto di Terrence Mcnally, tradotto e adattato da Franco Travaglio. Sofia Caselli, nei panni della protagonista di ‘Anastasia’ canta sulle musiche e le canzoni scritte da Stephen Flaherty.

Simone Cristicchi (foto Edoardo Scremin)

Quando sarai santo

Dopo il debutto l’anno scorso con ‘Magazzino 18’, sabato e domenica torna al Teatro Strehler di Milano Simone Cristicchi. Il cantante, che aveva vinto Sanremo nel 2007 e l’anno scorso è tornato in gara con ‘Quando sarai piccola’, si fa autore e protagonista di ‘Franciscus’, dove veste i poveri panni del Santo d’Assisi, ripercorrendone la vita e la vocazione con l’accompagnamento delle musiche di Amara.

Palazzo Benedetti (foto Giancarlo Scoccia)

L’Aquila capitale di cultura e bellezza

Nominata Capitale italiana della cultura 2026, L’Aquila inaugura questo anno di eventi domenica, con la prima giornata di ‘Palazzi aperti‘. Una volta al mese, decine di edifici storici, palazzi nobiliari, oratori, cortili si apriranno al pubblico di visitatori. Fra le visite guidate di domenica, quella a Palazzo Benedetti, complesso architettonico dove coesistono gli ambienti medievali della famiglia Gaglioffi e i sontuosi saloni del Settecento e Ottocento.

Riccardo Chailly (foto Brescia Amisano)

La Scala di Hindemith e Gershwin

Lunedì, la Filarmonica del Teatro alla Scala diretta dal maestro Riccardo Chailly presenta il secondo concerto della stagione sinfonica. La prima parte della serata è dedicata a Paul Hindemith, mentre la seconda ha per protagonista la musica di George Gershwin. Dei due compositori, nati entrambi a fine Ottocento, si ascolteranno ‘Rag Time (wohltemperiert)’ per orchestra, il concerto per viola (Simonide Braconi a interpretarlo) e piccola orchestra sopra antichi canti popolari ‘Der Schwanendreher’ concerto per viola; ‘Cuban Overture’ e ‘An American in Paris’.

Paola Caridi

Genocidi, ieri e oggi

In occasione della Giornata della memoria, che come tutti gli anni ricorre il 27/1, domenica lunedì e martedì a Pistoia si svolge la quarta edizione di ‘Le parole di Hurbinek’. Se per l’ultima giornata è atteso l’intervento di Massimo Cacciari, domenica sarà invece la storica Paola Caridi, che per dieci anni ha lavorato a Gerusalemme, a tenere una lezione civile dal titolo ‘Gaza è Auschwitz. Non è Auschwitz. Non è meno di Auschwitz‘, dov rifletterà sul genocidio dei palestinesi