Khaby Lame, quando l’identità diventa un asset finanziario

Khaby Lame è il creator più seguito al mondo su TikTok, noto per i suoi video muti e per uno stile comunicativo basato su gestualità essenziale e riconoscibile, diventato negli ultimi anni un caso globale di successo nella creator economy.

L’operazione che lo coinvolge segna un passaggio rilevante per il settore. La società che gestisce il suo brand e i diritti di sfruttamento commerciale della sua immagine è stata acquisita da Rich Sparkle Holdings, gruppo quotato al Nasdaq, per una valutazione complessiva stimata in circa 975 milioni di dollari, principalmente attraverso uno scambio azionario.

Non si tratta di una sponsorizzazione né di una partnership editoriale. L’oggetto dell’operazione è il veicolo societario che struttura e monetizza l’identità del creator come attività economica continuativa. In altri termini, il personal brand entra formalmente nel perimetro dei mercati finanziari.

Secondo quanto comunicato, l’accordo prevede lo sviluppo e l’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale per l’estensione globale del brand, inclusi modelli digitali basati su immagine, voce e stile comunicativo del creator, utilizzabili per contenuti e attività di live commerce. Khaby Lame resta coinvolto nel progetto e mantiene un ruolo attivo come azionista, ma il modello consente una parziale automazione delle attività.

Il punto centrale non è l’uso dell’avatar, pratica già sperimentata in ambito entertainment, bensì la sua integrazione in una struttura societaria quotata, dove l’identità diventa un asset produttivo, scalabile e valutabile secondo criteri finanziari.

L’operazione solleva questioni nuove sul piano della governance dell’identità digitale. Quando i diritti di sfruttamento di volto, voce e comportamenti vengono incorporati in un’infrastruttura tecnologica controllata da una società quotata, il tema del controllo editoriale, della responsabilità e dei limiti d’uso diventa centrale.

Il caso Khaby Lame rappresenta un precedente significativo non tanto per la tecnologia impiegata, quanto per il modello industriale sottostante. Un passaggio che segnala come la creator economy stia iniziando a strutturarsi secondo logiche tipiche dei mercati regolamentati, con implicazioni che andranno osservate anche sul piano normativo e contrattuale.