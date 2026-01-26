Per commentare la “Costituzione di Claude”, il documento con cui Anthropic ha reso pubblici valori, limiti e priorità del proprio modello, ho scelto di non fermarmi a una sola voce.

Ho chiesto prima a Claude di spiegare il testo che lo governa. Poi a Perplexity AI di valutarlo criticamente. Infine a ChatGPT di prendere le distanze e tirare le fila.

Il risultato non è stato un semplice confronto di risposte, ma l’emersione di tre posture culturali diverse

Claude interpreta la propria “Costituzione” come un atto di trasparenza e maturità. Il documento viene descritto non come un manuale tecnico, ma come una gerarchia di principi: sicurezza, etica, allineamento alle regole dell’azienda e utilità per l’utente. L’onestà è presentata come valore cardine, insieme all’obbligo di riconoscere i propri limiti e di preservare l’autonomia epistemica delle persone.

È una narrazione coerente, ordinata, persino rassicurante. Ma è anche una narrazione dall’interno, in cui l’AI spiega se stessa adottando un linguaggio quasi istituzionale, inevitabilmente auto-legittimante.

Il tema della responsabilità è centrale. Claude sottolinea la gerarchia dei “principali” – azienda, operatori, utenti – e i confini invalicabili che non possono essere superati: niente armi di distruzione di massa, niente attacchi a infrastrutture critiche, niente abusi. Confini presentati come ragionevoli, necessari, definitivi.

Interessante è anche l’idea di un’etica non dogmatica, trattata come “domanda aperta”, simile a quelle scientifiche, da affrontare con umiltà e adattamento continuo. Un’impostazione che evita rigidità, ma che lascia aperto un interrogativo: chi decide, in ultima istanza, cosa significa comportarsi come una “persona profondamente etica”?

È qui che lo sguardo di Perplexity cambia registro. Il giudizio è più secco: la Costituzione di Claude appare come un impianto valoriale fortemente vincolato da una gerarchia rigida, in cui la sicurezza e le priorità aziendali precedono tutto il resto. La figura della “persona etica” viene letta come concetto vago, esposto al rischio di bias antropici e culturali.

Perplexity rivendica un altro approccio: meno meta-etica, più ricerca fattuale, citazioni verificabili, neutralità operativa. Un modello pensato per il giornalismo, l’analisi legale e tecnologica, dove la trasparenza non passa tanto dai principi dichiarati quanto dalla tracciabilità delle fonti.

Il terzo passaggio, affidato a ChatGPT, prova a tenere insieme i piani. La Costituzione di Claude è riconosciuta come un’operazione culturale sofisticata e, per certi versi, necessaria in un settore che soffre di opacità strutturale. Ma emerge anche il limite di un impianto fortemente auto-riflessivo, in cui il racconto dei valori rischia di prevalere sulla verifica degli effetti.

La differenza non sta tanto nei principi, quanto nell’uso: meno narrazione sull’identità del modello, più lavoro sul contesto, sulle fonti, sui conflitti interpretativi. Separare fatti, ipotesi e opinioni diventa più importante che ribadire cornici etiche astratte.

Alla fine, più che tre giudizi, emergono tre visioni dell’intelligenza artificiale.

Una che si racconta attraverso valori e regole.

Una che diffida delle cornici e privilegia i fatti.

Una che cerca di mettere in tensione entrambe.

Ed è forse questo il punto centrale. Non esiste “l’AI” come entità unica e neutrale. Esistono modelli che riflettono visioni del mondo, priorità industriali e idee diverse di responsabilità. La trasparenza è un passo avanti. Capire come viene esercitata, e con quali effetti concreti, resta la vera questione aperta.