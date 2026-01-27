Engineering rafforza la leadership in comunicazione e relazioni istituzionali con la nomina di Michelangelo Suigo

Il Gruppo Engineering Ingegneria Informatica, protagonista nel mercato della trasformazione digitale per aziende e pubblica amministrazione, annuncia l’ingresso di Michelangelo Suigo come nuovo Chief Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability Officer. La nomina, ufficializzata oggi, sarà operativa a partire dal 16 febbraio 2026.

La nomina di Suigo

Il manager riporterà direttamente all’Amministratore Delegato Aldo Bisio con la responsabilità di definire e guidare le strategie di comunicazione interna ed esterna, la relazione con istituzioni pubbliche e private, e il coordinamento delle iniziative legate all’agenda ESG del gruppo.

Nel comunicato ufficiale, Bisio sottolinea come la vasta esperienza di Suigo nei rapporti istituzionali e nella narrazione strategica rappresenti un elemento chiave per consolidare e innovare il posizionamento reputazionale di Engineering nei mercati in cui opera.

Il percorso professionale

Suigo arriva in Engineering da Inwit dove era Executive Vice President External Relations dal 2020, dopo aver lavorato in Leonardo e in Vodafone.

Attivo nel mondo della formazione, è giornalista e docente di relazioni istituzionali e comunicazione d’impresa in master universitari, Suigo e’ membro di diversi organismi associativi, tra cui il Consiglio Generale di Aspen, Assolombarda, Unindustria Roma e Lazio e Valore D.

Inoltre può cantare l’ onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per la lunga carriera al servizio delle istituzioni e del dialogo tra pubblico e privato.

Suigo subentra a Roberto Scrivo, che ha lasciato il gruppo lo scorso 1° gennaio.