Cristina Redini direttrice creativa di G2 Eventi



Dal gennaio 2026 M. Cristina Redini entra ufficialmente in G2 Eventi con il ruolo di direttrice creativa.

Di cosa si occupa G2 Eventi



G2 Eventi è un’agenzia specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi corporate. Parte di Casta Diva Group, opera nell’ambito degli eventi live, dei format ibridi e della produzione di contenuti cross-mediali, integrando creatività, tecnologia e strategia.

La nomina di Redini



In qualità di direttrice creativa, Redini si occupa dello sviluppo dei concept creativi, della direzione artistica e della costruzione narrativa dei progetti di G2 Eventi. Il suo contributo è centrale nell’integrazione tra produzione live, contenuti digitali e linguaggi visivi mutuati dal mondo televisivo e teatrale.

Il percorso professionale



Cristina Redini proviene da una lunga esperienza nella regia televisiva e nella direzione creativa. Ha firmato programmi di grande successo come Danza con me e Viva la Danza di Roberto Bolle su Rai1 e Splendida Cornice su Rai3. Nel mondo degli eventi corporate ha curato progetti per brand come Ferrari, Google, Intel e Ducati. Ha inoltre collaborato a produzioni teatrali e tour con artisti come Fiorello, Michelle Hunziker e Christian De Sica, fino alla recente regia dello spettacolo Serenata a Napoli con Serena Rossi.