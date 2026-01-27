Rai, prima pietra per il centro di produzione di Milano. Rossi: passo verso il futuro

Investimento da 120 milioni per lo spazio di 65mila metri quadrati che verrà costruito riqualificando l’area del ex Fiera

È stata posata la prima pietra del nuovo edificio che a partire dal 2029 ospiterà il nuovo centro di produzione multimediale Rai di Milano.



Con un investimento complessivo di 120 milioni di euro, il progetto rientra nel piano di interventi di rigenerazione urbana dell’area del ex Fiera voluti da Fondazione Fiera Milano per valorizzare il proprio patrimonio immobiliare.

L’iniziativa nasce dall’accordo tra Fondazione Fiera Milano e Rai, siglato nel dicembre 2023, e prevede la locazione del nuovo complesso immobiliare per una durata di 27 anni – con un canone indicizzato di 5,9 milioni di euro al mese.

Unico polo

Lo spazio, consentirà alla Rai di concentrare in un unico polo produttivo le attività. Il nuovo centro di produzione televisiva, infatti, avrà una superficie totale di circa 65.000 metri quadrati, nell’area tra via Colleoni e via Gattamelata.

Al di sopra di un piano interrato comune adibito prevalentemente a parcheggi, saranno realizzati un edificio per uffici di 15 mila metri quadrati distribuiti su 6 livelli fuori terra e spazi polifunzionali all’avanguardia, che ospiteranno 10 sale di registrazione da 290 a 1500 metri quadrati.

L’edificio è progettato da Lombardini22 e realizzato da Cmb in Rti con Gianni Benvenuto Spa.

La prima pietra del centro di produzione (foto LNews)

Rossi: simbolo della trasformazione Rai

Per Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai, si tratta di “una giornata simbolo della grande trasformazione che Rai sta compiendo per affacciarsi al futuro con visione e spinta innovativa. Milano – ha aggiunto – è nella storia della Rai e nella storia della televisione, sin da quel 3 gennaio 1954, giorno in cui furono inaugurate le regolari trasmissioni televisive”.

“Il nuovo Centro di Produzione milanese viene costruito con i più avanzati criteri tecnologici, di sostenibilità, in linea con le nuove modalità di lavoro, per garantire una migliore efficienza economica, funzionale e ambientale”, ha aggiunto. “Un’ operazione coerente con i grandi obiettivi del nostro nuovo Piano Industriale che consentirà a Rai di confermare la propria centralità tra i grandi broadcaster internazionali”, ha detto ancora l’ad, che ieri, a proposito del nuovo progetto ha voluto chiarire che non comporterà un disimpegno da Roma.



Alla posa della prima pietra erano presenti anche Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Sala ha sottolineato che nel progetto non è previsto consumo di suolo. “Il secondo vantaggio chiaro – ha osservato – è sull’occupazione. Portare occupazione, come inevitabilmente avverrà, è un qualcosa che non può non renderci felici”.

Per Fontana il nuovo centro sarà “un punto di riferimento dell’informazione territoriale”. “I cittadini – ha detto – vogliono notizie costanti e precise di quel che avviene nel territorio e delle scelte delle istituzioni”.

Nella foto, in aperture: da sinistra Roberto Sergio, Giampaolo Rossi, Attilio Fontana, Giuseppe Sala e Giovanni Bozzetti (foto Ansa)