Pirateria tv, maxi operazione smantella rete internazionale di streaming illegale

L’operazione ‘Switch Off’, partita dalla procura di Catania ha portato allo smantellamento di un gruppo criminale che gestiva un giro d’affari internazionale. Decine gli indagati, con perquisizioni in Italia e all’estero

Una vasta operazione della polizia contro il cybercrime, e in particolare la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, ha smantellato una rete di carattere transnazionale che gestiva una attività di streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese.

Operazione ‘Switch off’

L’indagine, denominata ‘Switch off’, è stata avviata un anno fa dalla polizia postale di Catania, con spunti investigativi ottenuti dalla precedente operazione internazionale ‘Taken down’, e a visto la collaborazione di Eurojust, Europol e Interpol e col supporto della rete operativa @On.



Trent’uno in tutto gli indagati, residenti in Italia e all’estero, tra Regno Unito, Spagna, Kosovo, Romania, Canada, India, Corea del Sud ed Emirati Arabi.

Il gruppo è accusato di diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, accesso abusivo a un sistema informatico, frode informatica, intestazione fittizia di beni e riciclaggio.



L’infrastruttura smantellata, secondo la Procura di Catania, serviva illegalmente milioni di utenti finali nel mondo, oltre 100mila in Italia, fornendo loro, con un abbonamento di 10-12 euro al mese, i palinsesti live e i contenuti on demand, protetti da diritti televisivi, delle più note piattaforme televisive nazionali e internazionali, come Sky, Dazn, Mediaset, Amazon prime, Netflix, Paramount e Disney+.

Il fatturato illegale è stimato dalla Procura di Catania in almeno un milioni di euro al mese.

Sequestri in Italia e all’estero

In Italia, sono state sequestrate tre delle più note piattaforme Iptv illegali (iptvItalia, migliorIptv, DarkTv), insieme ai siti vetrina e gruppi Telegram utilizzati per la vendita.

In Romania è stata individuata una rilevante Iptv mondiale, proEuropaTV, che, ricostruisce la Procura di Catania, distribuiva contenuti attraverso sei server, ubicati in Romania e in uno Stato africano.

Negli altri Paesi è stato rinvenuto materiale ritenuto utile dagli investigatori per l’approfondimento delle indagini.



Inoltre, a Napoli è stata individuata una sim-farm con oltre 200 schede telefoniche, decine di smartphone e numerose carte di credito, verosimilmente impiegata per attività illecite di vario genere nel campo del cybercrime. Perquisizioni sono state eseguite a Catania, Messina, Palermo, Napoli, Altofonte (Palermo), Brindisi, Castellamare di Stabia (Napoli), Brusciano (Napoli), Trani, Lanciano (Chieti), Cardito (Napoli).

Gabrielli: operazione senza precedenti

“Un’operazione senza precedenti”, l’ha definita Ivano Gabrielli, direttore del servizio della Polizia postale nazionale e sicurezza cibernetica a margine della conferenza stampa sull’operazione.

“Siamo riusciti ad andare ulteriormente oltre quello che è l’infrastruttura presente ad esempio in Europa, e siamo arrivati su paesi extraeuropei grazie alla cooperazione internazionale di Europol, di Interpol, di Eurojust e costruire quindi un’attività di destrutturazione attraverso i sequestri per l’appunto dell’infrastruttura che ha toccato paesi che vanno dall’India alla Corea”, ha aggiunto.



“Si riesce a oscurare fin dall’origine l’infrastruttura criminale, quindi il rilancio del segnale stesso. Ed è questo il fine che ci siamo preposti nelle operazioni che stiamo portando avanti nel tempo”, ha aggiunto, aprendo ad altre indagini che possano “colpire la criminalità dove produce redditi, dove produce guadagni”.

Pm Catania: mosaico complesso

“Gli utenti finali subiscono una sanzione amministrativa e arriverà anche quella”, ha detto il Procuratore di Catania, Francesco Curcio. “Quindi bisogna farsi il conto: si risparmiano oggi 20 euro al mese, ma potrebbero pagarne alcune migliaia fra qualche tempo, quando saranno individuati tutti gli utilizzatori finali”.

“La Sicilia è coinvolta pienamente in questo traffico, in questa pirateria audiovisiva che però si estende dall’Arabia Saudita, dagli Emirati, al Canada, dall’Italia al Kosovo, dalla Romania alla Gran Bretagna”, ha rilevato il Procuratore di Catania, Francesco Curcio. “Un mosaico complesso che è stato ricostruito grazie al lavoro della procura e soprattutto della polizia postale cibernetica che ancora una volta si è dimostrata all’avanguardia a livello mondiale in questo settore”, ha aggiunto con un plauso al lavoro degli investigatori in Italia.

Duilio (Sky): utenti pirata rischiano sanzioni e furto di dati

Plauso al lavoro della Procura di Catania è arrivato da Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “L’operazione “Switch Off” conferma ancora una volta come la pirateria sia parte integrante di sistemi di criminalità organizzata su scala internazionale”, ha detto.

“Questa indagine – ha proseguito – mostra chiaramente come gli utenti di questi servizi illegali, oltre a rischiare di essere individuati e sanzionati, alimentino business criminali e si espongano a pericoli di cybersicurezza di cui spesso non sono consapevoli”.

De Siervo: fenomeno che danneggia il calcio

Per l’ad della Serie A, Luigi De Siervo, l’operazione è “un’altra importante vittoria contro la pirateria audiovisiva, fenomeno illegale che continua a danneggiare pesantemente le squadre della Serie A”.

“Quest’attività di polizia è fondamentale, non solo per garantire la tutela dei diritti dei broadcaster, ma soprattutto per proteggere la sicurezza dei dati personali degli utenti che improvvidamente utilizzano servizi illegali. Grazie al grande impegno delle forze dell’ordine italiane, supportate da una collaborazione internazionale senza precedenti, stiamo finalmente mettendo in seria difficoltà le organizzazioni criminali che lucrano sulla passione di milioni di persone”.

“La Lega Calcio Serie A, ha aggiunto, è orgogliosa di combattere da anni contro chi promuove la pirateria, sia perché è una sfida fondamentale per uno stato di diritto come quello italiano, sia per restituire al nostro calcio il suo vero valore economico, rendendolo più competitivo e sostenibile”.