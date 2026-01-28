Washington Post in apnea tra paura dei tagli e il silenzio di Bezos

Una lettera firmata da 400 dipendenti sollecita un incontro con il proprietario Jeff Bezos.

Al Washington Post sono mesi che circolano voci su tagli occupazionali su larga scala, che, secondo alcuni dipendenti, potrebbero coinvolgere oltre 100 posti, pari cioè a oltre il 10% della redazione, interessando in particolare le sezioni dedicate a sport, cronaca locale (metro) ed esteri.

La lettera a Bezos

Stando a quanto riportato dal New York Times, più di 400 dipendenti, tra cui molti dei più noti giornalisti internazionali del quotidiano, hanno chiesto a Jeff Bezos, il proprietario dell’azienda, di incontrarli, affermando di essere “profondamente preoccupati” per le decisioni recenti prese dal giornale.

“Sappiamo cosa succede quando i giornali tagliano le loro sezioni internazionali: perdono pubblico e perdono rilevanza” hanno scritto. I firmatari si sono inoltre dichiarati aperti a “trovare modi per ridurre ulteriormente i costi” discutendone con la dirigenza, “pur mantenendo il maggior numero possibile di posti di lavoro”.

La rinuncia alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina

Prova della situazione finanziaria del giornale non favorevole è stato il promemoria inviato dalla direttrice editoriale Kimi Yoshino alla redazione sportiva informandola che il Post non manderà nessuno in Italia per seguire le Olimpiadi invernali, per le quali, secondo il NYT, il quotidiano aveva già speso 80mila dollari per le sistemazioni.

Le reazioni non si sono fatte attendere. La veterana columnist sportiva Christine Brennan, cronista olimpica del quotidiano tra il 1988 e il 1996, ha commentato in un post su X: “Questo è uno sviluppo semplicemente sconvolgente e terribile”.Anche Mike Wise, giornalista sportivo che ha lavorato al Post dal 2004 al 2015, ha commentato con toni duri: “Porca miseria! Quella sezione sportiva è dove ho trovato la mia voce, dove ho seguito quattro Olimpiadi, di cui due invernali. I miei colleghi erano tra i migliori e più brillanti di tutto il giornalismo. Gesù”. Mentre Dan Diamond, reporter della Casa Bianca per il Post, ha definito la notizia “difficile da leggere”.

La distanza di Bezos

Il Post non ha confermato l’ipotesi di nuovi tagli né ha risposto alle richieste di commento, ma la situazione si inserisce in una lunga fase di contenimento dei costi. Tra il 2023 e il 2025 la testata ha promosso programmi di incentivi all’uscita e deciso licenziamenti: nell’autunno 2024 sono stati allontanati 54 dipendenti dell’area software, mentre nel gennaio 2025 circa il 4% del personale (meno di 100 persone) è stato licenziato nell’ambito di una riorganizzazione volta a rendere l’azienda più sostenibile. La redazione è rimasta in larga parte esclusa dai tagli, ma negli ultimi anni diverse centinaia di lavoratori hanno lasciato l’azienda, determinando un turnover elevato.

“È tutto molto confuso e nessuno sa niente», ha detto un dipendente del Post. “Quest’ansia mette davvero tristezza”. Dipendenti attuali ed ex della testata hanno descritto al Guardian un clima di crescente frustrazione e la percezione di un Jeff Bezos distante dalla gestione del giornale, da lui acquistato nel 2013. A differenza del direttore Matt Murray e dell’editore Will Lewis, Bezos infatti non ha rilasciato nessuna dichiarazione dopo la perquisizione dell’FBI nella casa di una giornalista del quotidiano lo scorso 14 gennaio, né ha risposto alle richieste di commento.

Il malcontento interno è alimentato anche dal confronto con l’investimento, secondo quanto riportato da Puck, di decine di milioni di dollari da parte di Amazon, nella promozione di un documentario su Melania Trump, acquisito da MGM per 40 milioni e sostenuto da altri 35 milioni in marketing, mentre il Post continua a registrare perdite significative.

Le critiche a Lewis

Si conferma inoltre poco convincente inoltre l’operato di Will Lewis – che dopo un periodo brillante come ceo di Dow Jones e publisher del Wall Street Journal – era stato scelto da Bezos nel 2024 come publisher e ceo del Post per risanarne i conti. Tuttavia, le difficoltà finanziarie persistono e una sua iniziativa centrale, la cosiddetta “terza redazione” dedicata a nuovi formati digitali, è stata in gran parte smantellata nel 2024. Un dipendente ha descritto il clima interno parlando di “un’angoscia strisciante nell’edificio”, aggiungendo che “la sensazione è che Bezos ci stia trascinando verso un punto da cui non ci sarà un facile ritorno. O nessun ritorno”. Un altro ha messo in discussione la leadership di Lewis: “Tutti noi in redazione abbiamo perseguito con diligenza le storie più difficili, chiamando i potenti a rispondere delle loro azioni e costruendo narrazioni ricche e profonde, che fossero testuali, video o in qualsiasi altro formato, e che riguardassero la cronaca locale, lo sport, l’estero, la politica o le inchieste. Ma, esattamente, cosa ha fatto Will Lewis?”

Foto (ANSA)