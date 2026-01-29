L’estro come qualcosa che pungola e stimola a pensare protagonista della manifestazione organizzara da Pitti Immagine. Oltre a spazi e istituzioni fiorentine, coinvolte anche librerie e bookclub in giro per l’Italia

Dal 27 febbraio al 1° marzo, la Stazione Leopolda di Firenze si prepara a ospitare la quinta edizione di TESTO [Come si diventa un libro], la manifestazione dedicata all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti.

I numeri e gli appuntamenti

Organizzata da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideata da Todo Modo, quest’anno ospiterà 165 case editrici, di cui 23 alla loro prima edizione o al rientro.

Oltre 180 le autrici e gli autori da tutto il mondo che animeranno i quasi 200 appuntamenti in programma tra anteprime, presentazioni, seminari, laboratori, panel, produzioni originali e collaborazioni.

ESTRO il tema per il 2026, inteso come sinonimo di creatività, di vivacità intellettuale, di irrequietezza interiore, di ispirazione improvvisa, ma – in linea con l’etimologia greca oîstros ‘tafano’ -anche col valore figurativo di ‘ciò che pungola’, che ci spinge a pensare. E proprio un tafano è il tema grafico scelto.

“L’invito è a condividere, per i tre giorni del salone, momenti di approfondimento e di svago secondo quanto suggerisce il tema di quest’anno, l’Estro, lo spirito irriverente e coraggioso che ci vuole per scrivere, tradurre, pubblicare e trasformare un’idea in un libro”, ha rilevato Agostino Poletto, direttore Strategie Corporate Pitti Immagine, alla presentazione milanese della manifestazione.

Gli spazi alla Leopolda

Gli allestimenti degli spazi della Leopolda sono stati rivisti, a partire dalle postazioni dei singoli editori, più ampie e funzionali. Aggiunte poi nuove aree dedicate alla sosta per dialogare o leggere, così che i visitatori possano sempre più vivere l’esperienza di una grande libreria.

Le sette stazione – Il manoscritto, Il risvolto, La traduzione, Il segno, Il racconto, La libreria, Il lettore – restano centro di un palinsesto dedicato a conoscere, dal di dentro, i passi che portano alla nascita di un libro. A guidare ogni area tematica il team dei capistazione, composto da Luca Briasco, editor di narrativa straniera, agente letterario, traduttore e editore di minimum fax; Andrea Gessner, editore di nottetempo; Beatrice Masini traduttrice, scrittrice e direttrice di divisione di Bompiani; Chiara Carpenter e Giovanna Silva, rispettivamente editor e fotografa, anime di Humboldt Books; Leonardo G. Luccone, scrittore e direttore di Oblique Studio; Maddalena Fossombroni e Pietro Torrigiani, fondatori della libreria Todo Modo; Riccardo Ventrella, responsabile delle relazioni internazionali della Fondazione Teatro della Toscana.

Collaborazioni in città e non solo

Anche quest’anno Testo mantiene le sue caratteristiche di manifestazione diffusa. “Uno degli obiettivi che ci siamo prefissati per questa quinta edizione è quello di raggiungere capillarmente le molte comunità dei lettori”, ha sottolineato Poletto.

Ecco dunque che alle collaborazioni attivate con diverse istituzioni cittadine e partner tra cui Regione Toscana, Comune di Firenze, Gabinetto Vieusseux, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, il

Post, si sono aggiunte le partnership con una quarantina di librerie di tutta Italia, e il coinvolgimento di una trentina di bookclub.

