Milano Cortina 2026, per i giornalisti la media lounge è a Palazzo Lombardia

In occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, nella piazza di Palazzo Lombardia a Milano verrà allestita una media lounge riservata agli operatori della stampa e dell’informazione, attiva per l’intera durata dei Giochi.

Un supporto per media nazionali e internazionali

La media lounge è pensata per supportare il lavoro di giornalisti, fotografi e content creator impegnati nella copertura dell’evento olimpico, offrendo un punto di riferimento operativo per i media nazionali e internazionali presenti sul territorio. Lo spazio sarà aperto anche agli operatori della comunicazione non accreditati. All’interno della media lounge saranno disponibili 100 postazioni di lavoro attrezzate, servizio di concierge, connettività, materiali editoriali, oltre a spazi per incontri professionali e momenti di networking, pensati per facilitare la collaborazione tra operatori dell’informazione.

Accrediti e registrazioni

Le modalità di accredito e registrazione media sono consultabili attraverso il link dedicato messo a disposizione dagli organizzatori.

On the occasion of the Milano Cortina 2026 Olympic and Paralympic Winter Games, a media lounge will be set up in the square of Palazzo Lombardia in Milan, reserved for press and media professionals, and active throughout the duration of the Games.

Support for national and international media

The media lounge is designed to support the work of journalists, photographers, and content creators covering the Olympic event, providing an operational hub for national and international media on site. The space will also be open to non-accredited communication professionals. Inside the lounge, there will be 100 fully equipped workstations, concierge service, connectivity, editorial materials, as well as spaces for professional meetings and networking, aimed at facilitating collaboration among media operators.

Accreditation and registration

Information on media accreditation and registration is available via the dedicated link provided by the organizers.