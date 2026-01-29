Primo giornalista segnalato dall’Ordine per l’uso dell’IA

Per aver pubblicato un articolo con in calce un’annotazione di ChatGPT

L’Ordine dei giornalisti della Liguria ha segnalato al consiglio di disciplina un giornalista che ha pubblicato su una testata genovese un articolo con in calce un’annotazione collegata all’utilizzo di ChatGpt nella redazione del contenuto.



Secondo quanto riportato da Ansa sarebbe il primo caso in Italia. Il cronista rischia sanzioni disciplinari fino alla radiazione.



Dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Liguria è arrivato ai colleghi l’invito ad “un uso responsabile dell’IA e nel rispetto dell’articolo 19 del nuovo codice deontologico: l’intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica”.

E quando vi si fa ricorso “la/il giornalista ne rende esplicito l’utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo”.