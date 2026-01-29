Connact porta a Bruxelles il Sistema Paese per incontrare le istituzioni europee e italiane

Connact annual meeting 4 febbraio 2026: quasi 50 fra aziende e associazioni che rappresentano il 44% del PIL italiano. Una rappresentanza di 1,7 milioni di imprese con oltre 1000 miliardi di ricavi e 5,8 milioni di dipendenti incontra le istituzioni europee e italiane

Quasi 50 fra grandi aziende italiane e associazioni, centri di ricerca e realtà del terzo settore che insieme rappresentano il 44% del PIL italiano, saranno a Bruxelles il prossimo 4 febbraio per la seconda edizione dell’Annual Meeting di Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking. Con oltre 1000 miliardi di ricavi, una rappresentanza di 1,7 milioni imprese, cioè il 33,1% di tutte le aziende italiane, e 5,8 milioni di dipendenti, i che rappresentano il 30% del totale dei dipendenti italiani, le aziende, le associazioni e le organizzazioni protagoniste dell’evento incontreranno parlamentari, esponenti delle istituzioni europee, nazionali e regionali per confrontarsi sulle priorità che il Sistema Italia porrà al centro dell’agenda europea.

La nuova edizione dell’Annual Meeting dal titolo “Il Sistema Italia e le priorità dell’Unione europea” – dalle ore 17 presso THE SQUARE, Mont des Arts/Kunstberg B-1000 Bruxelles – nasce proprio dalla necessità di incentivare l’incontro e il confronto tra sistema produttivo e decisori. L’incontro rappresenterà un’occasione per consolidare la presenza italiana a Bruxelles e per rafforzare il dialogo con le istituzioni europee. L’evento ha l’obiettivo di stimolare una collaborazione attiva e proattiva, fondamentale per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità emergenti. Prevista la partecipazione anche di Pina Picierno, Vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo, Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Federica Favi, Ambasciatore d’Italia in Belgio e Vincenzo Celeste*, Rappresentante permanente dell’Italia presso l’UE, insieme a Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

I tavoli tematici

Saranno 13 i tavoli tematici sui quali aziende, associazioni e organizzazioni si confronteranno con gli esponenti istituzionali. Con “Agri” si metterà al centro la riforma della PAC e le conseguenze per il mondo agricolo, europeo e italiano, mentre “Circular economy” sarà dedicato alle politiche e agli investimenti per accelerare l’economia circolare europea. Il tema della cooperazione industriale e del ruolo dell’industria italiana nel rafforzamento della difesa europea sarà invece discusso in “Defence & Security”, mentre “Democracy & Right” verterà sull’azione dell’Unione Europea tra crisi, migrazioni e tensioni internazionali. “Finance & Insurance” sarà l’occasione per un focus su riforme e strumenti per convogliare il risparmio verso investimenti produttivi in Europa. La nuova agenda Ue sull’agroalimentare, tra sicurezza, tracciabilità e competitività sarà affrontata in “Food”. “Industry & Market” risponderà alla domanda: “quali sono e come agiscono gli strumenti Ue per l’innovazione e la resilienza produttiva?”. “Media” sarà il tavolo nel quale saranno discussi il Media Freedom Act e l’AI Act e Digital Market Act per tutelare stampa, pluralismo e sviluppo del settore culturale. Si parlerà anche di trasporti sostenibili, decarbonizzazione, ammodernamento e sinergie tra politiche industriali per superare la crisi del settore automotive in “Mobility & Logistics”, mentre “Net & Tech” sarà dedicato al grande tema della sovranità tecnologica, della sicurezza e dell’autonomia strategica attraverso l’implementazione di infrastrutture e servizi TLC. Il ruolo chiave del farmaceutico e il supporto dell’ UE tra innovazione e autonomia sarà il centro del tavolo “Pharma and Medical Devices”. Infine “Research & Innovation” sarà dedicato alla politica europea su R&I tra sviluppo e sostegno ai ricercatori, imprese e innovatori.

Connact Annual Meeting

Connact Annual Meeting è un evento organizzato dalla Fondazione Articolo 49 con l’Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia. Con il patrocinio: AGID, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, ENEA, Consiglio Nazionale delle Ricerche, APRE, Camera di Commercio Belgo – Italiana, Regione Autonoma Valle D’Aosta, Regione Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria.

Partnership

L’evento è promosso da A2A, Assonime, Autostrade per l’Italia, Barilla, Bracco, Centromarca, Gruppo Chiesi, CIA Agricoltori Italiani, CONAI, Confartigianato, Confcooperative, Confetra, Consiglio Nazionale del Notariato, Edison, ELT Group, Enel, Eni, Fastweb+Vodafone, Federalimentare, Federcasse, FLA FederlegnoArredo, Federvini, Gruppo Ferrero, FiberCop, Fincantieri, Generali, Gruppo FS, Intesa San Paolo, INWIT, IP Gruppo api, ITA Airways, Leonardo, Menarini Group, MFE – Media for Europe, Open Fiber, Pirelli & C., Snam, Terna, TIM, WindTre. Partner Scientifici: APRE, Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBBA, ISPA, STEMS), ENEA, IAI Istituto Affari Internazionali, Centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, Politecnico di Milano. Tra i relatori anche AGCOM, ASVIS, Intersos, AVSI, Save the children Italia, UNHCR.

Agence Europe, ANSA, Eunews, Gea Agency, Huffington post, L’Infografica, Radio Radicale, TGcom24, Vatican News sono media partner dell’iniziativa.