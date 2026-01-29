Rai, Floridia: il blocco della Vigilanza ferita democratica alle istituzioni

“La questione non è più politica, è una questione istituzionale” dice la presidente della bicamerale

“La paralisi della commissione di Vigilanza Rai è una ferita democratica, è una violenza istituzionale e temo si stia delineando un disegno pericoloso”. Lo dice la presidente della commissione di Vigilanza Barbara Floridia aprendo i lavori del convegno ‘Le sfide dell’informazione’

“La questione non è più politica, è una questione istituzionale e riguarda tutti noi: non è più una disputa tra maggioranza e opposizione, tra chi vuole o non vuole un nome”, ha spiegato.

Il suo invito, dunque, e a stringere “un’alleanza a prescindere dalle diverse sensibilità politiche, a prescindere dai broadcaster a cui ciascuno appartiene: chiediamo tutti a gran voce il funzionamento delle nostre istituzioni”. “Ne va della nostra democrazia”.

Attenzione su organo di garanzia

“Il Cda Rai è funzionante e la Rai manda in onda i suoi servizi, la Vigilanza invece no, è bloccata. Mentre il mondo dell’informazione va avanti, la Commissione, che è organo di garanzia del pluralismo e attraverso il quale i cittadini esercitano la loro sovranità, resta bloccato per un ricatto: questo è inaccettabile”.

“Dobbiamo tenere l’attenzione sul funzionamento di un organo di garanzia”, tanto più ora che – ha rimarcato – “siamo alle soglie di un referendum importante, e siamo in vista di prossime elezioni politiche il prossimo anno”.

“Una commissione non può essere bloccata: non è una battaglia politica – ha chiosato -, è una battaglia istituzionale”.