Best Brands 2026, al centro la ‘Joytitude’

È stata presentata ieri, presso la sede di UPA a Milano, l’11ª edizione di Best Brands, la ricerca che analizza la forza delle marche combinando risultati di mercato e percezione dei consumatori. Il progetto, nato in Germania nel 2004, è oggi attivo in diversi paesi europei.

L’edizione italiana è realizzata da Serviceplan Group e NielsenIQ, con il patrocinio di UPA e il supporto di Rai Pubblicità, 24 ORE System, IGPDecaux e ADC Group. Il ranking si basa su un’analisi che integra 15.000 valutazioni di 5.000 consumatori con dati di mercato, analizzando 300 brand in 50 categorie merceologiche.

Il tema 2026

Dopo edizioni incentrate su etica e purpose, lo studio 2026 introduce una nuova chiave di lettura, focalizzata sull’impatto delle emozioni positive nella relazione tra marca e consumatori. In questo quadro viene istituita la classifica speciale Best Joytitude Brand, che individua le marche percepite come capaci di trasmettere fiducia, speranza e coinvolgimento.re.

Best Reputation Mention

Tra le novità di questa 11ª edizione figura anche la Best Reputation Mention, istituita in partnership con Community (Excellera Advisory Group), in qualità di Reputation Partner. La menzione è assegnata all’azienda che, tra le finaliste delle classifiche Best Brands, si è distinta nell’ultimo anno per la gestione della reputazione come asset strategico.

La selezione è affidata a una giuria tecnica indipendente, presieduta da Auro Palomba (fondatore e presidente di Community), composta da Federico Garimberti (External Relations and Research Director, McKinsey & Company), Fabio Grattagliano (giornalista, Il Sole 24 Ore), Stefania Lazzaroni (direttrice generale, Fondazione Altagamma), Alessandro Papini (direttore Comunicazione e Relazioni Esterne, Assolombarda) e Pierdonato Vercellone (Chief Communication Officer, Juventus).

La cerimonia di premiazione

La presentazione dei risultati dell’indagine si terrà il 14 aprile presso gli Studi RAI di via Mecenate, con la conduzione di Serena Autieri. Nel corso della serata verranno assegnati i riconoscimenti Best Product Brand, Best Service Brand, Best Growth Brand e Best Joytitude Brand.

Innovation Award

È confermato anche per il 2026 l’Innovation Award, che prevede un contributo in spazi media del valore di 120.000 euro, offerti da 24 ORE System, IGPDecaux e Teads, destinato a una startup o scaleup selezionata da una giuria composta dai partner di Best Brands.

Il progetto Best Brands comprende inoltre il Best Brands Club, un percorso di confronto che ha coinvolto manager e professionisti del marketing tra luglio e novembre 2025. I contenuti emersi sono confluiti nel volume ‘Libro Cinque – Fare cultura di marca per i marketers del futuro’, curato da Giampaolo Colletti, che verrà presentato il 26 maggio 2026 al MUDEC – Museo delle Culture di Milano.

Foto in apertura (da dx Ghelardi, CEO di Serviceplane Group Italia; Travaglia, presidente UPA; Frasio, amministratore delegato di NIQ e GfK Italia)