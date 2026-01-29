Milano Cortina, scende in campo il Gruppo Il Sole 24 ORE

In occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio, il Gruppo Il Sole 24 ORE mette in campo un racconto editoriale sinergico che segue l’evento olimpico fin dalla fase di avvicinamento fino alla conclusione dei Giochi. Quotidiano, digitale, Radio 24, TV, agenzia di stampa Radiocor, podcast e iniziative culturali offrono una copertura completa dell’evento.

Quotidiano e digitale: focus su economia, territori e impatto

Già dall’inizio di gennaio Il Sole 24 Ore ha avviato una serie di articoli di avvicinamento alle Olimpiadi. Lunedì 2 febbraio il quotidiano dedicherà due pagine alle ‘culle olimpioniche’, con un’analisi dei territori che hanno dato i natali al maggior numero di atleti.

Dal 6 al 22 febbraio, ogni giorno, una pagina del giornale sarà riservata a Milano Cortina 2026, con un racconto che guarda soprattutto all’impatto economico dei Giochi sui territori coinvolti: ricadute ambientali, infrastrutture e trasporti, sistema dell’accoglienza tra alberghi e ristorazione, aziende e filiere produttive impegnate nell’organizzazione dell’evento.

Sul sito ilsole24ore.com sarà disponibile un super dossier online che raccoglierà tutti i contenuti del quotidiano, affiancati da approfondimenti digitali.

Radio 24

Con l’iniziativa ‘Milano Cortina 2026, un viaggio nei luoghi olimpici’, Radio 24 porta gli ascoltatori nei territori che ospiteranno le gare attraverso tre reportage dedicati a Milano, alla Valtellina e a Cortina. Gli inviati di GR24 raccontano cosa è stato fatto e cosa resta da fare, le aspettative delle comunità locali, le criticità ancora aperte e l’eredità dei Giochi.

Il viaggio è iniziato dalla Valtellina, con tappe a Bormio e Livigno, tra accessibilità, infrastrutture sportive, impatto economico e culturale, rincari e trasformazioni del territorio. Questa settimana l’attenzione si sposta su Milano, primo banco di prova per viabilità, accessibilità e ordine pubblico; la prossima settimana sarà dedicata a Cortina.

Il racconto culmina il 6 febbraio con la cerimonia di apertura, seguita in diretta dallo Speciale Inaugurazione dalle 20 alle 22. Durante i Giochi, Tutti Convocati seguirà quotidianamente i risultati delle gare, mentre dal 10 al 12 febbraio Focus Economia andrà in onda in diretta da Cortina. Tutti i programmi avranno una declinazione olimpica, con puntate speciali di Olympia dedicate alla storia dei Giochi invernali.

Podcast: le storie degli atleti

Le Olimpiadi invernali trovano spazio anche su 24Ore Podcast con la seconda stagione di ‘La quarta medaglia – Vite di atleti olimpici e paralimpici’, condotta da Simone Barlaam. Il podcast racconta le storie di campioni e campionesse degli sport invernali protagonisti dei Giochi.

TV: la docuserie ‘Battiti Olimpici’

Sul fronte televisivo, IlSole24OreTV (canale digitale 246) trasmette dal 26 gennaio al 5 febbraio, alle 21.15, ‘Battiti Olimpici’ Winter Edition, docuserie prodotta dal CONI in collaborazione con Sportface. Dieci episodi di circa sette minuti raccontano emozioni, sogni, sacrifici e preparazione di alcuni atleti azzurri in vista delle Olimpiadi. Protagonisti atleti delle discipline invernali – dallo short track allo snowboard, dal curling allo sci freestyle – insieme allo staff tecnico e scientifico dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. La serie è disponibile anche sul sito.

Radiocor: la cronaca dell’evento

L’agenzia di stampa Radiocor – Il Sole 24 Ore seguirà l’evento con i propri inviati, coprendo le cerimonie di apertura e chiusura e raccontando quotidianamente la presenza di politici e imprese alla manifestazione sportiva.

Cultura: l’Olimpiade culturale a Palazzo Reale

Il racconto olimpico del Gruppo Il Sole 24 ORE si estende anche alla cultura. Nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano, 24 ORE Cultura, insieme al Comune di Milano e a Civita Mostre e Musei, presenta a Palazzo Reale la mostra ‘I Macchiaioli’, in programma dal 3 febbraio al 14 giugno.