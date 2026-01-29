Chiocci: il Tg1 aprirà un canale YouTube con prodotti ad hoc su modello Bbc

‘Sui nostri social oltre un miliardo e 200 mln di visualizzazioni in un anno’

“Prossimamente apriremo anche noi un canale YouTube sul modello della Bbc (di cui Primaonline ha riportato qualche giorno fa, NDR), con prodotti ad hoc per un mondo che l’informazione non copre”.

A dirlo è il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci nel corso del convegno ‘Le sfide dell’informazione’ in corso alla Camera. “La tv -ha osservato il direttore del primo tg nazionale- è un mondo molto complicato, che va cambiando continuamente, e bisogna essere al passo coi tempi”.

Chiocci ha poi ricordato l’impegno del Tg1 sui social: “Il Tg1 tre anni fa non aveva i social, quindi ho dovuto lavorare su due binari, l’informazione quotidiana e i social. Ho provato a vedere se i giovani che non guardano la tv potevano essere attratti dai contenuti social. Era una scommessa azzardata, e abbiamo avuto dei risultati incredibili: oltre un miliardo e duecento milioni di visualizzazioni in un anno e una platea che si sta allargando o sempre di più”.

C’è un pubblico “giovane -spiega Chiocci ripreso da Adnkronos – fino ai 35 anni, che adesso ci segue con numeri clamorosi. La Rai deve guardare anche al mondo che cambia, alle piattaforme, a tanti fenomeni che possono piacere o meno ma fanno numeri incredibili”.

Il successo del Tg1 è andare oltre la notizia

“Il successo del Tg1 è dovuto al fatto che i nostri giornalisti insieme al direttore hanno capito che non bisogna fermarsi alla notizia, bisogna andare a fondo ovunque e non fermarsi alle apparenze”.

“Per me andare oltre la notizia è fondamentale, è il valore aggiunto, quel qualcosa in più che nel panorama dell’informazione funziona. Sta dando grandi risultati sugli ascolti della tv ma anche sui social perché l’informazione, anche la cronaca nera, fatta col taglio Tg1, anche se ero scettico, sta pagando”.

Ho provato ad abolire il ‘pastone’ al Tg1

“Ho avuto l’ambizione di abolire il famoso ‘pastone’, ma ho perso la scommessa. Ci ho provato, ma non era ‘aria’”.

“Il Tg1 è un mondo molto particolare, io do molto più spazio ai partiti dell’opposizione piuttosto che della maggioranza -ha aggiunto Chiocci- Tempo fa ad un convegno dell’Usigrai ho proposto di fare un bel convegno sulle modalità di rapporti con la politica, ma ancora sto aspettando la risposta”.

Gian Marco Chiocci (Foto Ansa)