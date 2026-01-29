Milano Cortina, la presidente Cio Coventry benedice i giochi: organizzazione meravigliosa

“Gli atleti stanno arrivando e ovunque percepiamo lo spirito olimpico. Arrivare a Milano è stato un po’ come arrivare a casa, ho colto grande calore e affetto. Ho trovato di fronte una squadra fantastica, un’organizzazione meravigliosa”.

Così la presidente del Cio, Kirsty Coventry, si è espressa in vista dei giochi a cinque cerchi al via il 6 febbraio. L’occasione un incontro a Palazzo Lombardia con il governatore della Regione, Attilio Fontana, al quale erano presenti anche l’assessore regionale agli Enti Locali e Montagna Massimo Sertori, l’amministratore delegato delle Fondazione Milano Cortina Andrea Varnier e una delegazione del Cio.

Kirsty Coventry con Attilio Fontana (foto sito regione Lombardia)

Accompagnata dal presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, Coventry ha fatto il punto in vista delle gare. “Tutti fanno la propria parte, gli stakeholder sono estremamente attivi. C’è stato un grossissimo lavoro e ora siamo vicini alla linea di partenza”, ha detto.