L’angelo di Meloni e l’IA: quando i meme diventano infrastruttura politica





L’affresco restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina ha innescato una polemica che va ben oltre la cronaca romana. Un angelo con il volto di Giorgia Meloni, un cherubino che ricorda Giuseppe Conte, e lo scontro politico è immediato.



La presidente del Consiglio sceglie l’ironia su Instagram, il Partito Democratico invoca l’intervento della Soprintendenza. Ma la vera storia non è nell’affresco ma in ciò che è successo dopo.



In meno di quarantotto ore quell’immagine è diventata materia prima per migliaia di meme. E questa volta non si tratta di fotoritocco artigianale, ma di contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Dalla basilica a TikTok in dieci secondi



Oggi chiunque può aprire Midjourney o Grok, digitare “Giorgia Meloni angelo barocco con ali tricolori” e ottenere un risultato tecnicamente professionale in pochi secondi. Nessuna competenza grafica, nessuna curva di apprendimento.



Il meme dell’angelo supera i due milioni di visualizzazioni su Instagram, poi arrivano le varianti: Renzi-Davide, Schlein nei panni della Dama con l’ermellino, citazioni pittoriche remixate in chiave politica. Il contenuto nasce in nicchie Telegram, rimbalza su TikTok, esplode sui social mainstream mentre i telegiornali discutono ancora se il restauro sia filologicamente corretto.



La dinamica è nuova solo in apparenza. La differenza è la scala. La velocità. E l’asimmetria informativa. I contenuti generativi costruiscono narrazioni parallele prima che la comunicazione istituzionale riesca a reagire. E funzionano. L’intervento ironico della premier ha generato un livello di engagement significativamente superiore rispetto ai messaggi istituzionali diffusi sui canali ufficiali.

Il lato oscuro della tecnologia



La stessa tecnologia che produce satira in pochi secondi può generare come abbiamo scritto deepfake credibili. Un angelo ben costruito potrebbe simulare un endorsement del Vaticano, attribuire prese di posizione mai espresse, o innescare uno scandalo inesistente.



Il diritto fatica a stare al passo. La legge italiana tutela la satira, ma non distingue ancora in modo chiaro la satira umana da quella generata dall’intelligenza artificiale. L’affresco seicentesco è in pubblico dominio, ma il restauro introduce potenziali diritti connessi ancora poco esplorati. E l’utilizzo del volto di una figura pubblica all’interno di contenuti generativi resta una zona grigia giuridica.



AGCOM e Privacy osservano il fenomeno, ma dispongono di strumenti limitati e di tempi incompatibili con la velocità dei meme. L’Unione europea ha definito un quadro generale con l’AI Act, ma non ha ancora strumenti operativi capaci di distinguere, in tempo reale, tra satira legittima, manipolazione e disinformazione.



Nel frattempo i contenuti corrono. Più veloci della regolazione. Più veloci della burocrazia. Più veloci della smentita.



La nuova comunicazione politica



Sul piano comunicativo la partita è chiara. Meloni ha scelto l’ironia e ha vinto nel breve periodo. Salvini rilancia ogni declinazione memetica compatibile con il proprio pubblico. L’opposizione sceglie la strada della critica che sui social appare di minor efficacia.



Le prossime tornate elettorali passeranno anche dalla capacità di abitare questi linguaggi. I talk show sicuramente contano ancora, ma i contenuti virali generati dall’intelligenza artificiale pesano sempre di più nella formazione del consenso, soprattutto tra gli elettori più giovani e meno fidelizzati.



Un angelo dipinto nel Seicento può orientare il dibattito politico del 2026 prima che i giornali vadano in stampa. Non per il suo valore artistico, ma per la sua trasformazione in infrastruttura narrativa.

Immagine di apertura: L’angelo di Meloni prima e dopo il restauro