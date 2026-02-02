Milano Cortina – L’interesse per i Giochi in aumento

A pochi giorni dall’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, l’attenzione degli italiani è ai massimi livelli. Secondo il Brand Sponsorship Monitor di WPP Media, quasi nove italiani su dieci hanno sentito parlare dei Giochi nell’ultimo mese, un dato in crescita rispetto al 67% registrato sei mesi fa.

Partecipazione e orgoglio

Lo studio evidenzia che il dibattito pubblico si sta spostando da un interesse generico a un’aspettativa fatta di curiosità e desiderio di partecipazione. Sei italiani su dieci ritengono che le Olimpiadi miglioreranno l’immagine dell’Italia, mentre solo il 10% adotta un punto di vista critico.

Il ruolo dei brand

Il pubblico cerca il proprio modo di vivere l’evento, anche solo emotivamente, apprezzando sia la dimensione sportiva che simbolica delle Olimpiadi. In questo contesto, anche i brand hanno l’opportunità di rispondere a questo bisogno, condividendo le emozioni positive, in particolare verso il pubblico sportivo. Andrea Franzoni, insight manager di Choreograph (foto in apertura), sottolinea che la differenza tra i diversi sponsor si giocherà soprattutto durante le settimane dell’evento, in cui non basta la visibilità: conta il contenuto del messaggio e la capacità di distinguersi tra decine di sponsor.

Multicanalità e inclusione

La televisione resta il canale centrale, con il 55% degli italiani 18-64enni che prevede di seguire le gare in diretta. Tuttavia, la fruizione sarà multicanale: siti di news, clip on-demand, social network e creator. Per segmenti come giovani, donne e residenti del centro-sud, i canali digitali rappresentano una via d’accesso privilegiata, permettendo di partecipare non solo allo sport, ma anche agli aspetti lifestyle ed entertainment delle Olimpiadi.

Autenticità e originalità come chiavi del successo

Secondo la ricerca, le sponsorizzazioni più efficaci mostrano un forte legame con l’Italia e racconti originali. I brand percepiti come autenticamente legati al territorio godono di un vantaggio competitivo, mentre chi crea storie, vodcast e contenuti emozionali riesce a coinvolgere il pubblico anche con testimonial esterni al mondo sportivo. Se sei mesi fa il consiglio era costruire la narrazione, oggi la sfida dei brand è orchestrare il racconto in tempo reale.