L’IA premia chi la governa, non chi la inventa

La mappa globale dell’adozione dell’intelligenza artificiale nel secondo semestre 2025 ( dati : IA econony institute di Microsoft ) consegna una verità ormai impossibile da ignorare. L’IA non premia chi la sviluppa, ma chi la governa.Emirati Arabi Uniti e Singapore superano il 60 per cento della popolazione in età lavorativa che utilizza strumenti di IA. Seguono Norvegia (46 per cento), Irlanda (45 per cento) e Francia (44 per cento). Gli Stati Uniti, pur restando il baricentro tecnologico mondiale e concentrando oltre il 70%dei principali modelli generativi avanzati, si fermano sotto il 30 per cento di utilizzo diffuso.

Non è un paradosso tecnologico, ma politico e organizzativo. Nei Paesi in testa l’IA è già trattata come infrastruttura. Entra nei processi della pubblica amministrazione, nella sanità, nell’istruzione, nella formazione continua delle imprese. Dove invece resta un insieme di strumenti lasciati all’iniziativa individuale o al marketing delle big tech, l’adozione rallenta e si frammenta. Non a caso, nei Paesi leader oltre un terzo dell’uso dell’IA avviene in contesti professionali e istituzionali, non personali.

Qui la regolazione conta. L’Unione europea, spesso accusata di rallentare l’innovazione, mostra un effetto controintuitivo. Il quadro introdotto dall’AI Act sta riducendo l’incertezza giuridica e abbassando la soglia di rischio per imprese e istituzioni. In Europa l’adozione cresce a ritmi superiori ai 2–3 punti percentuali semestrali nei Paesi con linee guida chiare. Non accelera chi deregola, ma chi chiarisce. Le organizzazioni adottano ciò che possono spiegare, governare e difendere.

L’Italia si colloca in una posizione intermedia, attorno al 28 per cento, ma strutturalmente fragile. L’uso dell’IA cresce nel settore privato e nei servizi, mentre nella pubblica amministrazione resta sotto il 15 per cento, frenato da carenza di competenze, standard operativi disomogenei e responsabilità poco definite. Il rischio è quello di un’adozione diseguale: molta sperimentazione, poca integrazione sistemica. Senza una regia nazionale forte, l’IA rischia di ampliare i divari invece di ridurli.

Il messaggio è ormai evidente. L’intelligenza artificiale non è più una corsa alla potenza dei modelli, ma alla capacità di assorbirli socialmente. Senza regole, l’innovazione resta promessa. Con regole chiare, diventa sistema. Oggi, nell’economia dell’IA, vince chi rende la tecnologia ordinaria, non chi la rende spettacolare.