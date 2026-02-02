Marco Sciuccati nuovo direttore risorse umane e organizzazione di Mondadori

A partire da febbraio 2026 Marco Sciuccati inizia il suo percorso professionale nel Gruppo Mondadori come nuovo direttore risorse umane e organizzazione, con riporto diretto all’amministratore delegato Antonio Porro.

La nomina di Sciuccati

Nel suo nuovo incarico, Sciuccati si occupa della direzione delle risorse umane e dell’organizzazione del Gruppo Mondadori, contribuendo allo sviluppo delle persone, dei modelli organizzativi e dei processi in una fase di continua trasformazione del lavoro.

Il percorso professionale

Nato a Castellanza nel 1965, Marco Sciuccati è laureato in economia e commercio all’Università Cattolica di Milano ed è professional counsellor in ambito aziendale e organizzativo. Dopo le prime esperienze in Accenture e DHL, entra nel 1996 in The Coca-Cola Company nell’area mediterranea, occupandosi di controllo di gestione, marketing operativo e vendite. Nel 2000 passa in Bain & Company.

Dal 2003 al 2011 lavora in Ferrero International S.A., dove ricopre anche il ruolo di hr & organization director per alcune funzioni di gruppo. Prosegue poi in Pirelli, assumendo incarichi tra cui direttore hr e organizzazione per l’Europa, direttore organizzazione di gruppo e hr manufacturing and technical functions.

Nel 2018 entra in Candy Hoover Group come global hr and organization deputy director e dal 2019 al 2022 è in Haier Europe, con ruoli di leadership nelle risorse umane. Nell’ottobre 2022 viene nominato chief hr & organization director di Lecta.

Contestualmente, Daniele Sacco, direttore risorse umane e organizzazione del Gruppo Mondadori per oltre nove anni, lascia gli impegni operativi per dedicarsi a nuovi progetti personali e professionali. Il gruppo lo ringrazia per il contributo dato in una fase di profonda trasformazione del mondo del lavoro.