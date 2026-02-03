Edicole in estinzione: in 20 anni sparite la metà, molti comuni senza

Oggi il 63% dei comuni non ha nemmeno un’edicola e i giornalai guadagnano in media poco più di mille euro lordi al mese per 13 ore di lavoro

In 20 anni le edicole in Italia sono passate da 35mila a 20mila, segnando un -42,8%. Di queste 20mila, solo 10 mila sono ‘pure’, cioè dedicate esclusivamente a prodotti editoriali. Meno edicole e sempre più povere: il giro d’affari dei ‘giornalai’ si è ridotto dal picco massimo del 2005 di 4,53 miliardi di euro a 1,11 miliardi a fine 2024 (-76%), in media circa 55mila euro a punto vendita: con un aggio medio del 23,11% del prezzo di vendita, dunque al lordo di Iva, si genera un margine lordo di circa 12.710 euro annui. Fanno 1.059 euro al mese lordi, per circa 13 ore di lavoro. Ovvero 2,94 euro di ‘retribuzione’ oraria lorda.

Un fenomeno noto e di cui Primaonline si è ampiamente occupata quello della progressiva scomparsa delle rivendite di giornali, ma reso ancora più impietoso dai numeri raccolti nel report ‘Le edicole del futuro, il futuro delle edicole’, realizzato da Stampa Romana e DataMediaHub.

In 10 anni lettori dimezzati

D’altra parte, in 10 anni (2015-2025) i lettori della versione stampata dei giornali sono passati da oltre 18,4 milioni a meno di 9,5 milioni, segnando un drastico -48,6%. Mancano circa 9 milioni di lettori all’appello. E tra chi continua a leggere il giornale cartaceo, prevalgono pensionati e over 65 che vivono in centri con meno di 10mila abitanti.

Edicole in estinzione

Secondo il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, su 7.896 comuni in Italia, ben 4.974, circa i due terzi del totale (63%), non hanno un’edicola. In Molise il 94,11% dei comuni non ha un’edicola. Seguono il Trentino Alto Adige (85,91%) e la Valle d’Aosta (82,43%). Secondo lo studio ‘Commercio e servizi: le oasi nei centri urbani’ di Confesercenti, quasi 3,5 milioni di persone non possono più comprare giornali o riviste nel loro Comune. Nei centri sino a 15mila abitanti dal 2014 al 2024 hanno chiuso i battenti circa un terzo delle edicole (30,30%). In quelli da 15 a 50mila abitanti, nello stesso arco temporale, hanno dismesso l’attività il 36,90% dei giornalai. Nei comuni con un numero compreso tra 60 e 250mila abitanti, sempre dal 2014 al 2024, si arriva addirittura al 38% di chiusure. E nelle grandi città, quelle con più di 250mila abitanti, hanno chiuso nello stesso periodo il 34,20% delle edicole.

Non solo giornali ma non basta

Secondo i dati di Confersercenti nel 2014 vi erano 17.516 edicole ‘pure’. A fine 2024 queste sono diventate 11.450. Il 34.63% in meno. Nel Lazio su 361 comuni, 212 di questi non hanno un’edicola pura, il 58,72%. Emblematico il caso della Capitale dove le poche edicole rimaste vengono spesso ‘riciclate’ come rivendite di ben altri prodotti, rispetto ai giornali. Alcuni di questi casi vengono ricordati nel report ‘Le edicole del futuro, il futuro delle edicole’, realizzato da Stampa Romana e DataMediaHub.

Il Municipio più a rischio è il primo, che riguarda il Centro Storico, è qui che le edicole cessano di essere vendite di giornali per diventare bancarelle che vendono di tutto. “L’edicola di fronte al Colosseo – un’area in cui per motivi di decoro sono state tolte tutte le bancarelle e i camion bar – oltre l’acqua, vende perfino armature e cappelli da centurione!”, denuncia Nathalie Naim, presidente della Commissione Bilancio. “Un’edicola a Fontana di Trevi aveva messo i 35 tavolini per la somministrazione di bibite e in una piazza a Testaccio è stato richiesto addirittura di poter organizzare un evento: ‘Mille birre gratis!!!’”.

A Roma da 1.200 edicole ne sono rimaste 400-500: 54 su 100 sono a rischio chiusura nel centro storico e un’altra decina rischia la chiusura a causa delle disposizioni del Codice della Strada.