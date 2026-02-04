Italpress lancia Primo Piano Europa, format TV sull’attualità Ue con Brachino

Debutta oggi 4 febbraio Primo Piano Europa, il nuovo programma televisivo dell’agenzia Italpress dedicato all’attualità europea. Alla conduzione Claudio Brachino, che dagli studi di Bruxelles guiderà approfondimenti e interviste ai protagonisti delle istituzioni e della politica dell’Unione Europea.

Il format si propone di offrire chiavi di lettura chiare e strumenti di comprensione sui principali dossier europei. Ogni episodio includerà un contributo di SWG e Polling Europe, con dati e trend per interpretare scenari e orientamenti dell’opinione pubblica sui temi all’ordine del giorno dell’agenda europea, oltre a un focus a cura del Comitato delle Regioni, l’organismo che rappresenta enti locali e regioni dell’intera Unione.

Italpress lancia Primo Piano Europa Italpress lancia Primo Piano Europa Gaspare Borsellino

Gli ospiti della prima puntata

Nella puntata inaugurale interverranno Alessandro Ciriani, esponente di Fratelli d’Italia e vicecoordinatore di ECR in commissione LIBE, l’europarlamentare del Pd Lucia Annunziata e Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e capo della delegazione italiana presso il Comitato europeo delle Regioni.

Presentazione all’Ambasciata italiana

La presentazione del nuovo format si è svolta presso l’Ambasciata italiana a Bruxelles, con la partecipazione di numerose autorità: Federica Favi, ambasciatore d’Italia in Belgio, Vincenzo Celeste, rappresentante permanente d’Italia presso l’Ue, il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini, le vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

“Con Primo Piano Europa, Italpress arricchisce ulteriormente l’informazione sull’Ue alla quale già da tempo dedichiamo il settimanale Qui Europa”, ha affermato Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’Italpress. “Un progetto che si inserisce nel nostro percorso di consolidamento dell’informazione estera e può già contare su numerose partnership con agenzie di stampa estere e decine di collaboratori in tutto il mondo. È un passo ulteriore verso la piena realizzazione di quella digital media company che vogliamo essere, per offrire ai nostri abbonati e partner un’informazione crossmediale a 360 gradi e nuove opportunità di comunicazione”.

Il valore simbolico della sede

L’ambasciatore Federica Favi ha sottolineato il significato della location scelta: “La presentazione di Primo Piano Europa in Residenza dell’Ambasciata ha anche un valore simbolico: le istituzioni, la diplomazia e l’informazione hanno oggi più che mai bisogno di assicurare la trasparenza e il dialogo, al servizio dei cittadini e della pace. Non a caso registriamo qui la presenza del Sottosegretario all’Editoria, il senatore Alberto Barachini, giunto appositamente da Roma. Nell’era della disinformazione, dell’invasione della comunicazione, della disillusione rispetto al progetto europeo, Primo Piano Europa rappresenterà uno strumento prezioso per ricostruire la fiducia e rafforzare il dialogo”.

Le istituzioni: “Contro la disinformazione”

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo per il Pd, ha evidenziato: “Con Primo Piano Europa si apre uno spazio di informazione responsabile in un momento in cui il rapporto tra cittadini e istituzioni europee è inquinato da semplificazioni e tanta disinformazione. I dati ci dicono che l’Europa è spesso percepita come lontana, non perché lo sia davvero, ma perché viene raccontata poco e anche male. Eppure le decisioni europee incidono ogni giorno sulla vita di tutti noi. Raccontare l’Europa con competenza e serietà è un servizio pubblico essenziale”.

Antonella Sberna, anch’essa vicepresidente del Parlamento europeo per FdI, ha aggiunto: “Il bisogno di rendere l’Unione europea comprensibile, accessibile e più vicina ai cittadini e ai territori è sempre più evidente. In questo percorso, il ruolo dell’informazione è cruciale. Primo Piano Europa ha tutte le potenzialità per diventare uno strumento utile e riconoscibile”.

Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha definito l’iniziativa “utile perché crea le condizioni per raccontare quello che accade in Europa, per creare una possibilità di raccontare le opportunità e le complesse sfide che abbiamo di fronte e ridurre la distanza dal punto di vista informativo tra cittadini e istituzioni europee”.

Il sottosegretario Barachini ha sottolineato l’importanza strategica del progetto: “Serve più racconto dell’Italia in Europa e più racconto dell’Europa in Italia. Credo fortemente che in questo momento sia fondamentale una risposta europea alle sfide globali dell’informazione e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale. Lanciare un format che rafforzi una cronaca quotidiana con linguaggio chiaro e coinvolgente per tutti i cittadini, europei e italiani, è strategico”.

Il ruolo delle Regioni

Alberto Cirio ha evidenziato l’attenzione al Comitato europeo delle Regioni: “C’è bisogno di parlare d’Europa, di farla conoscere. L’attenzione al ruolo e alle attività del Comitato europeo delle Regioni rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso. Oggi più che mai abbiamo la necessità di far capire a tutti gli italiani quanto essere a Bruxelles nelle istituzioni europee sia utile e strategico per gli interessi dell’Italia e dei nostri territori”.

Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha parlato di “informazione autorevole che punta a ridurre la distanza tra istituzioni locali e quelle europee. Un progetto che accogliamo come coordinamento dei presidenti delle Assemblee legislative con grande entusiasmo”.

Il contributo dei sondaggi

Adrio Maria de Carolis, presidente di SWG e Polling Europe, ha illustrato il contributo della sua realtà: “Siamo molto felici di far parte di questo progetto. Da un lato con SWG, con i suoi oltre quarant’anni di esperienza nella ricerca sull’opinione pubblica italiana, che offrirà una panoramica sul pensiero degli italiani verso l’Europa. Dall’altro con Polling Europe, realtà pienamente europea fondata insieme a OpinionWay, partner francese. Comprendere l’opinione dei cittadini è oggi più che mai essenziale per arricchire il dibattito europeo”.

Quando e dove vederlo

La prima puntata di ‘Primo Piano Europa’ sarà disponibile dal pomeriggio del 4 febbraio sul sito dell’agenzia Italpress, su Italpress Tv e sul vasto circuito di emittenti televisive e siti internet partner.​​​​​​​​​​​​​​​​