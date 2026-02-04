Home » Nicolò Scibilia nuovo Head of Digital di La7
Media

Nicolò Scibilia nuovo Head of Digital di La7

di Lorenzo Menichini
Condividi

La7 annuncia l’ingresso di Nicolò Scibilia nel ruolo di Head of Digital. La nomina si inserisce nel percorso di potenziamento digitale, web e social dei canali televisivi del Gruppo Cairo Communication, in una fase di profonda evoluzione dei linguaggi e dei consumi delle piattaforme dell’informazione e dell’intrattenimento, con particolare attenzione all’incremento della total audience e al miglioramento della user experience.

Nel corso della sua carriera Scibilia ha maturato una visione integrata che unisce strategia editoriale, prodotto, tecnologia, utilizzo dei dati, coniugando creatività e business, in contesti complessi e ad alta innovazione. Nel suo background professionale vi sono varie esperienze da freelance nel mondo dell’advertising, e la creazione di una piattaforma start-up per video partecipativi nel 2011. Nel 2016 è entrato in Mediaset, per occuparsi della user experience dell’offerta digitale del Biscione. Ha progettato e guidato la creazione della nuova piattaforma Mediaset Infinity e la sua espansione in Spagna, ed era attualmente  responsabile del prodotto digitale, della user experience e dell’offerta editoriale della piattaforma.

Il suo ingresso in LA7 sembra presagire nuovi sviluppi nella gestione e nell’offerta della piattaforma streaming del broadcaster di Cairo.

In Evidenza
Segui Prima Online dai tuoi feed social