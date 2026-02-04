Nicolò Scibilia nuovo Head of Digital di La7

La7 annuncia l’ingresso di Nicolò Scibilia nel ruolo di Head of Digital. La nomina si inserisce nel percorso di potenziamento digitale, web e social dei canali televisivi del Gruppo Cairo Communication, in una fase di profonda evoluzione dei linguaggi e dei consumi delle piattaforme dell’informazione e dell’intrattenimento, con particolare attenzione all’incremento della total audience e al miglioramento della user experience.

Nel corso della sua carriera Scibilia ha maturato una visione integrata che unisce strategia editoriale, prodotto, tecnologia, utilizzo dei dati, coniugando creatività e business, in contesti complessi e ad alta innovazione. Nel suo background professionale vi sono varie esperienze da freelance nel mondo dell’advertising, e la creazione di una piattaforma start-up per video partecipativi nel 2011. Nel 2016 è entrato in Mediaset, per occuparsi della user experience dell’offerta digitale del Biscione. Ha progettato e guidato la creazione della nuova piattaforma Mediaset Infinity e la sua espansione in Spagna, ed era attualmente responsabile del prodotto digitale, della user experience e dell’offerta editoriale della piattaforma.

Il suo ingresso in LA7 sembra presagire nuovi sviluppi nella gestione e nell’offerta della piattaforma streaming del broadcaster di Cairo.