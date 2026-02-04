Giulio Dilonardo, vicepresidente dell’Associazione Generale Italiana dello spettacolo

A partire da febbraio 2026, Giulio Dilonardo inizia il suo mandato come vicepresidente dell’Associazione Generale Italiana dello spettacolo, a seguito dell’elezione avvenuta nel corso dell’Assemblea Generale AGIS.

L’attività dell’Associazione

L’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo rappresenta e tutela i luoghi e le imprese dello spettacolo dal vivo e del cinema in Italia. AGIS opera per la promozione culturale e il rafforzamento del sistema dello spettacolo attraverso il dialogo con le istituzioni e gli operatori del settore.

La nomina di Giulio Dilonardo

L’Assemblea Generale AGIS ha eletto Giulio Dilonardo vicepresidente all’unanimità. Nel suo ruolo affianca il presidente dell’associazione Francesco Giambrone e Marco Parri, vicepresidente già in carica e confermato anch’egli con voto unanime.

Nel nuovo incarico Dilonardo lavora per il benessere e lo sviluppo dei luoghi dello spettacolo, dai teatri alle sale cinematografiche, con l’obiettivo di sostenere la qualità dell’offerta, l’innovazione e il radicamento culturale delle strutture sui territori.

Il percorso professionale

Nato a Bari, Giulio Dilonardo è un esercente teatrale e cinematografico con una lunga tradizione familiare nel settore. Gestisce lo storico Teatro Verdi di Martina Franca ed è attivo da anni nel comparto cinematografico, dove ha contribuito allo sviluppo di multiplex su scala nazionale. È presidente ANEC Puglia e Basilicata dal 2014 e presidente AGIS Puglia e Basilicata dal 2017. Dal 2022 al 2025 ricopre il ruolo di vicepresidente nazionale ANEC e dal 2025 è presidente delle Unioni Regionali AGIS. In ambito istituzionale partecipa ai lavori del Consiglio Superiore del Cinema e dell’Audiovisivo del Ministero della Cultura, dell’Osservatorio dello Spettacolo e del Nucleo Tecnico Sale Cinema della Regione Puglia, ed è vicepresidente della Fondazione Tatarella.