Banca Ifis partner di Fondazione Cortina per tutto il 2026

Banca Ifis ha siglato una partnership con Fondazione Cortina per tutto il 2026. L’accordo prende avvio alla vigilia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e proseguirà nel corso dell’anno con nuove iniziative e attivazioni condivise.

Sport system ed eventi

Il sostegno a Fondazione Cortina si inserisce nel legame storico di Banca Ifis con il Veneto, territorio in cui la Banca ha avviato il proprio percorso di crescita. Inoltre, Banca Ifis ha creato una divisione dedicata al finanziamento dello sport system italiano, Ifis sport, con un’attenzione ai progetti sociali legati allo sport e ai giovani. La partnership prevede anche una serie di eventi dedicati ai luoghi dei Giochi. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 18 febbraio, presso la Cortina Dolomiti Lounge, spazio di rappresentanza di Fondazione Cortina nel centro di Cortina d’Ampezzo.

L’incontro ‘Valori in campo‘



L’evento, intitolato ‘Valori in campo’, vedrà il confronto tra Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina, Raffaele Zingone, condirettore generale di Banca Ifis, e Kristian Ghedina, ex campione di sci alpino. Al centro del dialogo le infrastrutture olimpiche di Cortina e l’heritage che i Giochi lasceranno al territorio. L’incontro, riservato a un pubblico su invito, sarà successivamente trasmesso su DAZN Italia.