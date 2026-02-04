Milano scotta per le Olimpiadi invernali. Ecco quanto può costare viaggio, hotel, cerimonia e persino una pizza

Assoutenti ha fatto un report sui costi nel capoluogo lombardo in occasione di Milano Cortina

Arrivare a Milano il 6 febbraio per la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali può rivelarsi un’impresa costosa, soprattutto in base alla città di partenza e al mezzo di trasporto scelto.

Lo segnala Assoutenti, che ha realizzato un report dedicato proprio ai costi che i cittadini devono affrontare per raggiungere il capoluogo lombardo in vista dell’avvio di Milano Cortina 2026. Secondo l’associazione, partire il 5 febbraio senza particolari esigenze di orario significa mettere in conto cifre importanti, soprattutto per chi arriva dal Sud.

Treno o aereo? L’aereo batte il treno, ma con molte variabili

Per un biglietto ferroviario di sola andata in alta velocità, oggi si spendono almeno 140 euro da Reggio Calabria con Trenitalia (135 euro con Italo), 112 euro da Bari, 103 euro da Napoli (99,90 euro con Italo) e 95 euro da Roma (95,90 euro con Italo). Optando per l’aereo, la spesa minima è di 119 euro da Reggio Calabria, 63 euro da Bari, 65 euro da Napoli e 59 euro da Roma. Tuttavia, le tariffe più basse possono salire sensibilmente: 185 euro per chi parte da Crotone, 143 euro da Ancona, 125 euro da Trapani. A tutto questo vanno aggiunti i costi extra per bagagli, scelta del posto e altri supplementi.

Hotel, appartamenti e B&B tra offerte e cifre stellari

Sul fronte degli alloggi, la situazione è molto eterogenea. Assoutenti segnala che sulle principali piattaforme online è ancora possibile trovare strutture a prezzi accessibili. Per un soggiorno di due persone in camera doppia nelle notti del 5 e 6 febbraio, un hotel in zona centrale o semicentrale parte da 251 euro e può arrivare fino a 4.722 euro. Gli appartamenti oscillano tra 221 e 8.318 euro, mentre affittacamere e B&B vanno da 280 a 765 euro.

Quanto costa entrare a San Siro per la cerimonia

Per assistere alla cerimonia inaugurale del 6 febbraio allo stadio di San Siro, i biglietti ufficiali partono da 260 euro per il terzo anello e raggiungono i 2.026 euro per i posti nel settore A.

Mangiare fuori: tra ristoranti e pizzerie

Chi arriva a Milano deve considerare anche il costo della ristorazione. Una cena al ristorante si aggira mediamente sui 45 euro a persona, mentre in pizzeria si scende a una fascia compresa tra i 18 e i 20 euro.

Guerra dei prezzi in corso”

Secondo Assoutenti, le Olimpiadi invernali hanno innescato una vera e propria guerra dei prezzi. Il presidente Gabriele Melluso invita i cittadini a prestare la massima attenzione, evitando strutture e servizi che applicano tariffe gonfiate e cercando soluzioni più convenienti. L’obiettivo è evitare che un evento di questa portata si trasformi in un salasso per molti e in un’occasione di arricchimento ingiustificato per pochi.