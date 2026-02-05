Contattare i media di Milano Cortina? Missione impossibile anzi, olimpica



Contattare gli uffici stampa o qualcuno che si occupi di rapporti con i media all’interno degli organismi di riferimento di queste Olimpiadi Milano Cortina 2026 è missione impossibile. Almeno per noi, almeno attraverso i siti ufficiali a cui avremmo voluto chiedere alcune informazioni su queste Olimpiadi invernali.

Ieri abbiamo provato a contattare il CIO che rimanda al Coni, la Fondazione Milano Cortina 2026 e la media lounge allestita da Regione Lombardia.

Sul sito del Coni, nell’area “Comunicazione e Rapporti con i Media”, campeggiano ben cinque numeri di telefono. Cinque. Peccato che, chiamandoli, si ottenga sempre lo stesso risultato: due squilli poi la chiamata cade nel vuoto. Nemmeno una segreteria, un “richiami più tardi”, un “stiamo facendo stretching per prepararci alle Olimpiadi”. Nulla. In compenso l’area Contatti della Fondazione sul sito Olympics.com non offre nemmeno la possibilità di frustrarsi provando un numero di telefono. Non ce ne sono, così non si sbaglia.

Naturalmente abbiamo anche scritto alla mail “comunicazione” del Coni. Risposta? Zero, nemmeno una automatica tipo “Abbiamo ricevuto il tuo messaggio verrai ricontatto appena possibile”. A quel punto abbiamo pensato: magari Milano Cortina 2026 sarà più reattiva. Dopotutto, organizzare un’Olimpiade richiede coordinamento, comunicazione, efficienza.

E invece no. Anche la mail inviata al contatto “Media and Press” su Olympics.com è finita in un buco nero digitale. Nessun segno di vita. Nessun “grazie per averci scritto”. Nessun “siamo impegnati a spalare neve artificiale, riprovi domani”.

Insomma, se l’obiettivo era testare la nostra resistenza, possiamo dire di aver superato una vera prova olimpica. Contattare i media attraverso i siti ufficiali delle Olimpiadi è risultato impossibile.

Fortunatamente un’eccezione c’è stata. La dottoressa Maria Rita (non faremo il cognome per ovvie ragioni di privacy) che ieri alla mail inviata alla media lounge della stampa e dell’informazione di Regione Lombardia ha risposto immediatamente con una telefonata e facendo il possibile per aiutarci nella nostra ricerca.