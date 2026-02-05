Intelligenza artificiale, potere e responsabilità: al MIMIT il confronto sul futuro dell’innovazione

Apri la mail, scritta da un’IA. Leggi la newsletter, generata da un algoritmo. Un’altra intelligenza artificiale decide quali messaggi meritano davvero la tua attenzione. Benvenuti nel 2026, dove serve intelligenza artificiale per gestire l’eccesso di intelligenza artificiale.

Dal confronto tra industria, ricerca e istituzioni emergono nuove priorità per la politica industriale italiana sull’IA. È quanto emerso dal convegno ‘Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e le prospettive per il prossimo triennio’, ospitato al Polo culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nel Salone degli Arazzi.

Ad aprire i lavori è stato il Capo di Gabinetto del MIMIT, Federico Eichberg, che ha individuato due sfide chiave. La prima riguarda la comprensione dell’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi industriali, distinguendo tra un’IA ‘etrospettiva’, orientata all’analisi dei dati storici, e un’IA generativa, capace di produrre proposte e azioni. Un passaggio che segna l’evoluzione da applicazioni circoscritte – come l’ottimizzazione logistica – a scenari molto più complessi, che richiedono nuovi modelli organizzativi e decisionali.

La seconda sfida riguarda la necessità di ripensare gli incentivi pubblici: strumenti come il Piano Transizione 4.0 hanno dato un impulso importante all’adozione tecnologica, ma oggi serve una nuova generazione di politiche, capaci di essere universali e allo stesso tempo adattabili ai singoli processi produttivi. Una traiettoria che si inserisce in un disegno più ampio del MIMIT, orientato a sostenere la trasformazione digitale delle imprese e dei cittadini.

Il cambio di paradigma è stato inquadrato da Paolo Cellini, professore di Economia alla Luiss, che ha parlato di intelligenza artificiale come di un cambiamento epocale. Il punto di svolta, ha ricordato, risale al 2017 con la pubblicazione di “Attention is All You Need”, l’articolo che ha aperto la strada ai modelli Transformer. Alla base dell’ingresso nell’era dell’IA non ci sarebbe tanto una superiorità intellettuale delle macchine, quanto i limiti biologici della comunicazione umana: comunichiamo a circa 39 bit al secondo, mentre le macchine operano a velocità milioni di volte superiori, grazie a internet e alla capacità di elaborare enormi quantità di dati.

Su questo squilibrio si innesta la riflessione di Neil Lawrence, professore di Machine Learning a Cambridge, che per il suo intervento ha scelto un titolo netto: ‘AI cannot replace the atomichuman’. Il nodo non è la performance tecnica, ma ciò che resta irriducibilmente umano. Nell’economia dell’attenzione, ha spiegato, le aziende che riescono a catturarla e governarla ottengono maggiori profitti e redditività. In questo scenario pesa il tema del capitale umano: l’Italia si colloca al 30° posto negli indici internazionali e continua a soffrire una significativa diaspora di competenze qualificate.

Il professor Antonio Manganelli, dell’Università di Siena, ha spostato l’attenzione sugli agenti di intelligenza artificiale dotati di reale autonomia, distinguendoli dall’IA generativa. L’uso di questi agenti, anche da parte dei consumatori nei processi di acquisto, porta benefici evidenti in termini di riduzione dei costi di ricerca e transazione, ma apre anche a rischi concreti di vulnerabilità e perdita di sovranità decisionale.

La roadmap della AGID, illustrata da Alessandra Pieroni, punta su sperimentazione e molteplicità: modelli diversi, dati distribuiti e livelli crescenti di automazione. Al centro anche le questioni energetiche e infrastrutturali, sempre più decisive nell’addestramento e nell’uso dei modelli di IA.

I numeri raccontano un Paese in movimento, ma ancora disomogeneo. Dal lato delle politiche pubbliche, Raffaele Spallone, dirigente del MIMIT, ha ricordato che meno del 10% delle imprese italiane utilizza oggi tecnologie di intelligenza artificiale. Il PNRR, con 11,2 miliardi di euro sulla missione “dalla ricerca all’impresa”, e la riorganizzazione dei centri di competenza in poli verticali dedicati ai settori chiave del Made in Italy mirano a colmare questo divario, rafforzando il trasferimento tecnologico e l’accesso alle competenze.

Su questo terreno si innesta l’esperienza raccontata da Enrico Pisino, CEO del Competence Industry Manufacturing Center di Torino, con esempi concreti di applicazione industriale: dall’uso dell’IA generativa per ridurre drasticamente i tempi di manutenzione aeronautica alle soluzioni di edge AI a bordo macchina, dove latenza, sicurezza ed energia diventano fattori decisivi.

La dimensione strategica è stata completata da Eva Spina, Capo Dipartimento per il Digitale del MIMIT, che ha presentato l’AI Hub e il Piano Mattei come strumenti di coordinamento tra ricerca, imprese e policy, anche in chiave geopolitica. Un’impostazione che punta a rafforzare l’autonomia tecnologica nazionale e a favorire partnership internazionali, evitando il rischio di un’Europa che regola prima di costruire e resta dipendente da altri per infrastrutture critiche come data center, capacità di calcolo ed energia.

Nelle conclusioni, Carlo Nardello, docente di Digital Marketing all’Università di Roma La Sapienza, ha riportato la discussione su un piano più profondo, quasi originario. «Esploriamo l’intelligenza artificiale come faceva Aristotele nel 335 a.C.: radunati in un’aula, uno parla e gli altri ascoltano a 39 bit al secondo». Intanto, fuori da quella stanza, i computer si scambiano miliardi di bit, calcolano, apprendono, evolvono. «Ma siamo ancora qui, splendidamente umani, a voler capire insieme».

È in questo gesto che si gioca la differenza. «Questo ritrovarci, questo condividere domande guardandoci negli occhi, è ciò che ci distingue dai passeggeri di WALL-E: noi scegliamo di restare curiosi, attivi, presenti». Il messaggio finale è netto: tecnologie nuove inserite in processi vecchi producono solo automazione dell’esistente. La vera sfida non è adottare più intelligenza artificiale, ma ripensare i sistemi in cui opera. Perché le scelte di oggi determineranno chi avrà accesso a queste tecnologie domani. E l’accesso, ormai, coincide con potere economico e sovranità tecnologica.