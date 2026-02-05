Trump sull’Intelligenza artificiale. “Dipende tutto da me in quanto presidente”

Il tema dell’intelligenza artificiale “dipende tutto da me in quanto presidente: sarà il più grande creatore di posti di lavoro, il più grande per la difesa, il più grande per la medicina”. Donald Trump, parlando a Nbc News, è torna a difendere con forza l’Ia, sostenendo che i benefici supereranno di gran lunga i rischi, nonostante le preoccupazioni diffuse per l’impatto su occupazione e costi energetici legati alla proliferazione dei data center. Il presidente americano ha riconosciuto che “ci saranno enormi aspetti positivi, e probabilmente anche qualcosa di negativo”, ma ha rivendicato la scelta di puntare sull’Ia come motore di crescita per l’economia americana nel tempo.

Alle obiezioni su possibili tagli di posti di lavoro – citando anche i licenziamenti annunciati da Amazon lo scorso anno, in parte legati all’uso dell’Ia – Trump ha replicato: “No, no, non sta distruggendo: creerà molto”. E incalzato sul timore che l’intelligenza artificiale possa “spazzare via molti posti di lavoro, soprattutto nella manifattura”, ha risposto: “Dicevano che Internet avrebbe ucciso i posti di lavoro, che i robot li avrebbero uccisi, che tutto li avrebbe uccisi. E alla fine, se sei intelligente, vai alla grande”. Il presidente ha anche ammesso di non usare personalmente le principali piattaforme di intelligenza artificiale: “In realtà no, ma so tutto al riguardo”.

