Milano Cortina, Mattarella incontra gli atleti azzurri: prima competizione con i propri limiti

Visita al Villaggio Olimpico per il presidente della Repubblica. Con l’augurio agli atleti, oltre di vincere tante medaglie, di gareggiare con soprattutto impegno e lealtà

Alla vigilia della cerimonia di apertura, in cui i rumors prevedono per lui un “ruolo attivo”, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha visitato oggi il villaggio olimpico di Milano.

Accolto dal sindaco Giuseppe Sala, dal Preisidente della regione Lombardia Attilio Fontana, dal n.1 del Coni Luciano Buonfiglio e dal segretario generale Mornati, dal presidente della Fondazione di Milano Cortina Giovanni Malagò e dall’ad dei Giochi Andrea Varnier, Mattarella ha ricevuto da due degli alfieri azzurri, Arianna Fontana e Carlo Mornati il giubbotto dell’Italia.

Sergio Mattarella in visita al villaggio olimpico dI Milano (foto Quirinale)

“La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c’è a fianco quella con gli altri partecipanti”, il pensiero che ha rivolto agli atleti azzurri.



“Naturalmente, alla vigilia dell’apertura, non posso non ricordare che per tutte e tutti voi che siete qui, questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prendere parte alle Olimpiadi è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico, importante”, ha proseguito.

“Presumo anche che non siate appagati da questo, che affronterete le competizioni con l’intenzione di avere altri risultati, altri successi ulteriori ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo importante traguardo. Poi, naturalmente, la competizione con atleti e atlete da ogni parte del mondo sarà entusiasmante, sarà anche stimolante” ha aggiunto.

Sergio Mattarella con gli atleti azzurri (foto Quirinale)

“Ci auguriamo che siano tante le medaglie ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri, è una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà”, ha concluso prima di continuare la visita al Villaggio.