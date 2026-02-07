Wind Tre rinnova la lotta al bullismo e cyberbullismo

Progetti concreti nelle scuole per aiutare i ragazzi ad affrontare un fenomeno diffuso e complesso e a non sentirsi soli.

Un impegno che si rafforza e si amplia proprio nella Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, celebrata il 7 febbraio. Wind Tre rilancia il proprio sostegno alle iniziative di prevenzione, puntando sull’educazione digitale e sul coinvolgimento diretto degli studenti, mentre i dati confermano la portata del fenomeno in Italia, dove un adolescente su cinque dice di esserne vittima.

L’alleanza con ‘Mabasta’ cresce nelle scuole

Prosegue e si consolida la collaborazione tra Wind Tre e Mabasta – Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti, fondato da Mirko Cazzato e attivo da oltre dieci anni nelle scuole superiori italiane. Ad oggi sono circa 1.900 le ragazze e i ragazzi coinvolti, distribuiti in più di 80 classi tra Puglia, Sicilia, Basilicata e Abruzzo.

La rete si allarga con l’ingresso di due nuovi istituti superiori: a Matera (Istituto “Loperfido-Olivetti”), dove i primi incontri sono partiti a dicembre 2025, e a Pescara (Liceo “G. Marconi)”, che ospiterà le attività a febbraio 2026. «La collaborazione con Mabasta si inserisce nel percorso concreto di Wind Tre per sensibilizzare e contrastare la violenza in tutte le sue forme», afferma Sofia Scarpitti, responsabile Diversity & Inclusion di Wind Tre.

Il progetto aveva preso il via nel dicembre 2024 con due scuole pilota di Bari e Palermo, per poi estendersi progressivamente sia in termini numerici sia di impatto educativo. «Raggiungere nuovi istituti significa portare a sempre più ragazzi e ragazze un messaggio chiaro: unirsi, parlare, non restare indifferenti. Il nostro approccio nasce dai giovani e torna ai giovani, perché sono loro i primi protagonisti del cambiamento culturale» ha commentato Cazzato.

Un’emergenza che riguarda sempre più giovani

Stando all’indagine Istat “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”, pubblicata a giugno 2025, il 20% degli adolescenti dichiara di aver subìto episodi di bullismo e cyberbullismo nei dodici mesi precedenti la rilevazione. Offese, aggressioni, esclusione e diffamazione nel 21% dei casi si ripetono più volte al mese, mentre per l’8% la frequenza è almeno settimanale.

Il valore del confronto tra pari

Dal dicembre 2024 Wind Tre affianca Mabasta in un percorso educativo basato sul dialogo tra studenti, affiancati da docenti e volontari su temi come cyberbullismo, hate speech e condivisione non consensuale di immagini. L’obiettivo è favorire il riconoscimento precoce delle situazioni a rischio e costruire ambienti scolastici più sicuri, dove il confronto diventa strumento di prevenzione.

NeoConnessi 2025-26: il cyberbullismo al centro

L’attenzione al tema si estende anche al progetto NeoConnessi, il programma di educazione digitale di Wind Tre che dal 2018 ha coinvolto oltre 2 milioni di bambine e bambini in più della metà delle scuole italiane. La nuova edizione 2025-26 del concorso nazionale invita le classi delle scuole elementari a riflettere sul rispetto online attraverso attività creative, multimediali e condivise, che nelle edizioni precedenti hanno trovato espressione in centinaia di elaborati da istituti di tutta Italia.

Foto: Sofia Scarpitti (prima da sinistra) con il Team Mabasta. MIrko Cazzato (secondo da destra, in secondo piano).