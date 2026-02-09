Milano Cortina 2026: il più importante appuntamento sportivo dell’anno in esclusiva in chiaro su Rai

Il 6 febbraio il braciere olimpico si è acceso a Milano e a Cortina d’Ampezzo, inaugurando la terza edizione delle Olimpiadi invernali ospitata in Italia, la prima nella storia dei Giochi con due città assegnatarie in forma congiunta. A distanza di vent’anni da Torino 2006, la fiamma è tornata nella località che per prima ha portato il nostro Paese al centro della scena olimpica invernale, Cortina, e ha illuminato anche lo Stadio San Siro, rinnovando il legame profondo che esiste tra memoria e visione.

Le regioni coinvolte dalla manifestazione, che si svolgerà dal 6 al 22 febbraio, sono Veneto, Lombardia e Trentino-Alto Adige, per un’area totale di oltre 22.000 chilometri quadrati. L’edizione sarà ancora più sostenibile grazie al riutilizzo di infrastrutture, l’uso di energia rinnovabile e l’impiego di veicoli elettrici per raggiungere le sedi di gara. Grande attenzione anche per l’inclusione: la partecipazione femminile è al 47%, la più alta nella storia della competizione invernale. Un evento senza precedenti per impatto mediatico, copertura editoriale e coinvolgimento del pubblico.

Rai seguirà l’intera competizione con un palinsesto ad hoc: 250 ore di diretta tv su Rai 2, canale olimpico con programmazione dedicata, e Rai Sport; racconto radiofonico con collegamenti, approfondimenti e storytelling in tempo reale; web streaming e VOD del trasmesso radio e tv; approfondimenti su RaiPlay, RaiPlay Sound, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok.

