Vince il pattinaggio olimpico, poi Cuori, Milionario e Juve. Boom Goggia, Vonn, Brignone

Le Olimpiadi Milano-Cortina e il pattinaggio e tutta la nostra squadra in primo piano domenica 8 febbraio. Gli azzurri hanno vinto sei medaglie tra il bronzo della mattina di Sofia Goggia (con la buona prova di terribile caduta di Lindsey Vonn a caratterizzare la gara di discesa libera) e quello del Team Event del pattinaggio di figura della serata più tarda.

In mezzo ci sono state tante cose.

Un argento nel biathlon al pomeriggio e altri quattro bronzi con Lucia Dalmasso (slalom gigante parallelo snowboard), Riccardo Lorello (5000 m pattinaggio di velocità), Dominik Fischnaller (slittino singolo), nonché le buone prestazioni del curling.

Il tutto in una giornata che ha visto impegnata l’Inter con il Sassuolo al pomeriggio (Sky e Dazn) e la Juve con La Lazio alla sera (Dazn). Con Rai2 in versione olimpica, Rai1 ha schierato ‘Cuori’, Canale 5 ‘Chi vuol esser milionario?’.

Le altre opzioni sono state Fabio Fazio sul Nove con ‘Che tempo che fa’, ‘Report’ su Rai3, ‘Fuori dal coro’, su Rete4, ‘Le Iene’ su Italia1, il docufilm ‘Surviving- Il caso Epstein’ su La7.

Ma vediamo come il lancio Auditel delle 10 del mattino ha messo in fila le principali proposte.

In prima serata vince Milano-Cortina, poi Cuori e Gerry

Su Rai2 la serata olimpica di Milano-Cortina 2026, con il pattinaggio artistico in primo piano, ha conseguito 3,111 milioni di spettatori e 15,8% di share fino alle 22.45.

Più in generale questo l’andamento delle discipline trasmesse dalla rete nell’arco della giornata.

Su Rai1 la seconda puntata di ‘Cuori 3’, con Matteo Martari, Pilar Fogliati, Giulio Scarpati, ha avuto 2,822 milioni di spettatori ed il 16,6% di share (2,923 milioni di spettatori ed il 17,8% di share alla prima puntata).

Su Canale 5 il game show ‘Chi vuol esser Milionario’ condotto da Gerry Scotti, è arrivato a quota 1,876 milioni di spettatori con il 14,45% (1,984 e 15,5% sette giorni prima).

Su Dazn il pareggio 2 a 2 di Juve-Lazio ha avuto ben 1,5 milioni di spettatori.

Su Italia 1 la puntata de ‘Le Iene’ con Veronica Gentili e Max Angioni ha ottenuto 1,320 milioni di spettatori e 8,7% di share dopo la presentazione a 1 milione e 5%

Sul Nove la puntata di ‘Che tempo che fa’ ha avuto come ospiti Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Luca Argentero, Valeria Golino, Antonio Scurati, Gherardo Colombo, Roberto Burioni, Francesco Costa, Giulia Michelini ha avuto 1,3 milioni di spettatori e 6,9% di share, dopo l’apertura a 1,034 milioni e 5,1%. In coda Il Tavolo con 736.000 spettatori e 6,7%.

Su Rai3 la nuova puntata stagionale di ‘Report’, con sempre nuove inchieste scottanti di Sigfrido Ranucci, ha conseguito 1,146 milioni e 6,3% di share col programma.

Su Rete4 per ‘Fuori dal coro’ con Mario Giordano alla conduzione a 648.000 spettatori e 4,9%. Su La7 il docufilm ‘Il Caso Epstein’ ha raccolto 353mila e 2,04%.

In access Affari batte ancora la Ruota

Su Rai1 per ‘Affari Tuoi’ 4.493.000 spettatori e 21,8%. Su Canale5 per ‘La Ruota della Fortuna’ 4.261.000 spettatori e 20,63%.