Rai, Floridia: Telemeloni non è meritocratica. Le gaffe sono il risultato

Le gaffe di Paolo Petrecca alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi sono il risultato di una Rai non meritocratica, che premia la vicinanza politica, attacca la presidente della Vigilanza intervistata da Repubblica

“Telemeloni è tutt’altro che meritocratica. E questi sono i risultati: gaffe veramente eclatanti, un’inadeguatezza manifesta davanti a tutto il mondo”. Così Barbara Floridia, senatrice M5s e presidente della commissione di Vigilanza Rai, in un’intervista a Repubblica.

Il caso della telecronaca del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, all’apertura dei Giochi, “è arrivato persino sulla stampa internazionale”, ha ricordato.

“Il tema, ha aggiunto, non è tanto il destino di Petrecca, quanto la reputazione e il prestigio del servizio pubblico”. A parere di Floridia è “innegabile che chi fa parte del loro circuito venga tutelato mentre altri sono stati fatti fuori”.

Il caso Pucci

“Prediligere la vicinanza politica al merito è una delle colpe più grandi che ha questo governo”, ha proseguito, aggiungendo un riferimento anche al caso che ha riguardato il comico Andrea Pucci e la scelta di rinunciare al Festival di Sanremo. Con intervento sul tema della premier Meloni.

“Illiberali – ha detto Floridia – sono lei e la sua maggioranza. Guardi la situazione della commissione di Vigilanza Rai che presiedo: un organo di garanzia bloccato da oltre un anno”.

D’altra parte, ha attaccato ancora Floridia, la premier “è intervenuta un’ora dopo la decisione del comico di ritirarsi dalla conduzione di Sanremo. Invece ci ha messo una settimana a occuparsi della Sicilia devastata dal ciclone Harry”.

“Mi verrebbe da ridere se non ci fosse da piangere davanti ad una presidente del Consiglio che non sa più come distrarre i cittadini dai problemi che non risolve” ha concluso.