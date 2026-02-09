Quando i giovani parlano troppo chiaro: censura al safer internet day

Nel Regno Unito due adolescenti denunciano che i loro discorsi sono stati tagliati da un ente finanziato dalle Big Tech.

Un evento nato per dare voce ai giovani sui rischi della rete si è trasformato in un caso di censura. Childnet, organizzazione benefica britannica impegnata nella sicurezza online dei minori e finanziata in parte da colossi tecnologici come Snap, Meta e Roblox, è accusata di aver modificato e ridimensionato i discorsi di due adolescenti invitati a intervenire a Londra al Safer Internet Day 2024 davanti a rappresentanti del governo, del terzo settore e delle aziende tecnologiche.

Secondo documenti interni visionati dal Guardian, diversi passaggi critici nei confronti dei social media sarebbero stati eliminati prima dell’evento, sollevando dubbi sulla sua indipendenza e sul reale spazio concesso alle voci dei giovani.

“Una delle peggiori dipendenze psicologiche della storia”

I protagonisti della vicenda sono Lewis Swire, allora diciassettenne di Edimburgo, e Saamya Ghai, quattordicenne del Buckinghamshire, hanno riportato che tra le frasi rimosse c’era un avvertimento diretto e forte: “I giovani stanno implorando una corda che li tiri fuori dalle sabbie mobili”; e la definizione dei social media come “una delle peggiori dipendenze psicologiche della storia».

Secondo le revisioni, Childnet avrebbe eliminato anche riferimenti all’incapacità dei ragazzi di smettere di usare TikTok e Snapchat, al ruolo dei social nell’aggravare una «devastante epidemia» di isolamento e il rammarico di trascorrere anni di vita “a scorrere TikTok e a fare binge-watching su Netflix”. Un altro passaggio rimosso stabiliva un parallelo tra piattaforme digitali e industria delle scommesse: “Le aziende dei social media utilizzano le stesse dinamiche psicologiche impiegate per sfruttare le vittime del gioco d’azzardo”.

Swire ha raccontato di aver scoperto il taglio solo poco prima di salire sul palco e di aver riscritto a mano una frase simile sul copione stampato.

La reazione dei ragazzi

Swire, che all’epoca faceva parte del consiglio consultivo giovanile di Childnet, ha dichiarato: “Sono rimasto piuttosto sorpreso, perché a quel punto non sapevo che ci fosse un conflitto di interessi legato alla provenienza dei loro finanziamenti. Mi sono sentito censurato e quasi tradito da un’organizzazione che volevamo rappresentare con integrità. È stata un’esperienza piuttosto difficile”.

Anche Saamya Ghai, oggi sedicenne, ha parlato di delusione e incoerenza: “È stato piuttosto scioccante, perché ciò che hanno eliminato metteva in luce molte cose che stavano accadendo nel settore. È sembrato ipocrita, perché ci chiedevano di parlare apertamente di questi problemi e allo stesso tempo hanno annacquato completamente ciò che volevamo dire».

La posizione di Childnet

Childnet ha negato con decisione che le modifiche siano state motivate dal desiderio di tutelare i rapporti con i finanziatori tecnologici. “Se i giovani vogliono esprimere un punto di vista, glielo permettiamo, ma ci sono dei vincoli – non legati a chi ci finanzia, bensì alla natura dell’evento che organizziamo e ai limiti di tempo. Sicuramente interveniamo su tono e linguaggio, ma non impediremmo ai giovani di esprimere un’opinione” ha dichiarato l’amministratore delegato Will Gardner, assicurando che il finanziamento da parte di aziende tecnologiche, comprensibile dal momento che “lavoriamo nel campo della sicurezza online”, non condiziona la loro posizione

Le critiche dal mondo civile

Le spiegazioni non hanno convinto tutti. Daisy Greenwell, cofondatrice della campagna Smartphone Free Childhood, ha messo in discussione l’intero approccio: “Le voci dei giovani vengono spesso presentate come l’autorità morale nei dibattiti sulla sicurezza online, ma troppo spesso sono accolte solo quando si allineano alla posizione già esistente di un’organizzazione. Quando i giovani vengono filtrati fino a ripetere una linea già approvata, quella non è partecipazione: è copertura”.

Anche Harry Amies, papà e cofondatore della rete scozzese Unplug.Scot, ha dichiarato: “Le prove presentate da Lewis ci hanno lasciati senza parole. La maggior parte dei genitori nel Regno Unito rimarrà scioccata nello scoprire che il Safer Internet Day è in realtà finanziato da Snapchat e da altre piattaforme di social media che creano dipendenza”.

Una battaglia che continua

Oggi Lewis Swire ha 19 anni ed è impegnato in una campagna per vietare l’accesso ai social media ai minori di 16 anni. Nel suo discorso originale, poi tagliato, aveva infatti riportato la frustrazione di un compagno di scuola incapace di disconnettersi, per far passare al pubblico la gravità del problema visto un giovane: “Non posso cancellare TikTok perché guadagno 10 sterline al mese con l’app. Non posso cancellare Twitter perché è lì che seguo le notizie sul calcio. Non posso togliere Snapchat perché perderei la mia streak».