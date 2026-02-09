Torino capitale dell’IA industriale: alle OGR il debutto del forum nazionale

Le OGR, hub di innovazione e cultura promosso dalla Fondazione CRT, nato dalla riqualificazione delle storiche Officine Grandi Riparazioni ferroviarie di fine Ottocento, ospiteranno il prossimo 20 febbraio 2026, Officine d’Intelligenza, primo forum nazionale dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi industriali. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) in collaborazione con OGR Torino e Fondazione CRT e nasce per favorire un confronto strutturato tra mondo produttivo, istituzioni e ricerca.

La giornata riunirà rappresentanti di governo, aziende, università e centri di innovazione per discutere le condizioni necessarie a integrare l’IA in modo sostenibile e strategico nei sistemi produttivi per rendere le industrie italiana ed europea più competitive. Previsti gli interventi di Fabio Pammolli, Presidente di AI4I, e di Patrizia Polliotto, Segretario Generale della Fondazione CRT. Tra i contribuiti istituzionali ci saranno, tra gli altri, quelli del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti (in collegamento), del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, del Sindaco di Torino Stefano Lo Russo e del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Al Forum prenderanno parte anche esponenti di rilievo dell’industria nazionale – tra cui Leonardo, ENI, Intesa Sanpaolo, EssilorLuxottica, Fincantieri, Fastweb+Vodafone e Prada –, degli atenei piemontesi e dei principali poli di ricerca italiani, come IIT, CINECA e Fondazione Chips-IT.

Nel corso dell’evento verrà inoltre presentato per la prima volta il Piano Strategico 2026–2030 di AI4I, che delineerà le linee di sviluppo dell’Istituto su ricerca, infrastrutture tecnologiche e trasferimento dell’innovazione alle imprese.

Foto (Ansa): OGR