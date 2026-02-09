Nitto Finals verso Mediaset. Superata offerta Rai

Il grande evento dei maestri della racchetta viaggia verso Cologno, direzione Mediaset. Altro che la criticata telecronaca della cerimonia inaugurale. Il vero flop della Rai, in tema di sport e gestione dei diritti, scrive il sito Sassate.it dell’ex capo della comunicazione di Viale Mazzini, Guido Paglia, ripreso da Dagospia, è la perdita dei diritti in chiaro delle Nitto Finals (per l’anno prossimo ancora a Torino, poi si vedrà).

A quanto si può ricostruire, superando di una cifra congrua (parliamo di un investimento di poche decine di milioni di euro per un accordo pluriennale) l’offerta di Viale Mazzini, Cologno si sarebbe aggiudicata i diritti tv del torneo, intanto, non solo dell’anno in corso.

A trattare la cessione è ATP Media (di cui la federazione guidata da Angelo Binaghi ha una piccola quota di proprietà), la divisione della potente ATP guidata da Andrea Gaudenzi.

Da Mediaset confermano l’interesse per l’evento in chiaro, ma smentendo che ci sia già la firma sull’accordo. Ma la direzione presa dall’affare sembra già definita, con ATP Media che retrocederà a Sky, detentore dei diritti pay anche una quota di questi ricavi a mo’ di storno.

Ma non è un fuoco di Paglia

Inutile dire che con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti saldamente (per ora almeno) nelle prime posizioni del ranking ATP, e considerati gli ascolti in chiaro garantiti dalle precedenti edizioni, si può a tutti gli effetti parlare di un colpaccio di Piersilvio Berlusconi e company, che si ritroverebbero così a potere sfruttare i match – tanti in prima serata – durante una fase calda dell’autunno televisivo.

Jannik Sinner (foto Ansa)

Vale la pena ricordare che la finale vinta da Sinner su Alcaraz ha avuto l’anno scorso 7 milioni di spettatori con il 36,5% di share, con il rendimento di Rai2 a 5,429 milioni di spettatori con il 28,7% di share.

Singolare che le sassate al duo formato da Paolo Petrecca (direttore RaiSport) e Gianpaolo Rossi (ad di Viale Mazzini) si possano considerare perfino fuoco amico. Perché arrivano da Paglia, che nelle tante vite vissute è stato vicedirettore e capo della redazione romana del Giornale, direttore della comunicazione di Sergio Cragnotti e poi della Lazio, a lungo capo delle relazioni esterne e dei rapporti istituzionali della Rai, e viene considerato un sostenitore duro e puro del ministro Guido Crosetto.