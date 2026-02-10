Radio Vaticana compie 95 anni e celebra “AI is a tool, not a voice”

Radio Vaticana celebra 95 anni di attività con una programmazione speciale composta da sette appuntamenti multilingue dedicati al futuro della radio e al tema scelto per il World Radio Day 2026: “AI is a tool, not a voice”.

Fondata nel 1931 da Papa Pio XI e realizzata da Guglielmo Marconi, la Radio del Papa è una delle emittenti più antiche al mondo e nasce con la missione di collegare la Santa Sede con ogni parte del pianeta, parlando a popoli, culture e lingue diverse.

Il tema centrale delle celebrazioni – “AI is a tool, not a voice” – diventa occasione di riflessione sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione contemporanea. Un argomento che si intreccia con il messaggio del Papa per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2026, in cui viene richiamata la necessità di preservare la responsabilità umana, il discernimento e l’autenticità della voce nell’era dell’AI.